将棋の伊藤匠叡王（王座、23）に斎藤慎太郎八段（33）が挑戦する第11期叡王戦五番勝負第4局が5月23日、大阪府泉佐野市の「犬鳴山温泉 み奈美亭」で行われている。午後3時を回り、両者に午後のおやつが提供された。

【映像】美しい…伊藤叡王の“ドリームストーリー”

第6期から菓子メーカーの不二家が主催する叡王戦では、各局で両者が注文するおやつが大きな注目を集めている。そんな中、伊藤匠王は、「マンスリーシーズン ドリームストーリー〜さくらんぼのドームケーキ〜」と「ストレートティー」を注文。不二家では、毎月展開するショートケーキシリーズとして「マンスリーシーズン ドリームストーリー」を販売。テーマは「夢がつまったとっておきのあまい物語」で、月替わりで発売される。

さくらんぼのドームケーキは酸味のあるさくらんぼソースを詰めたドーム状のヨーグルトムースを、艶やかなさくらんぼグラサージュで仕上げたこだわりのケーキ。美しく光を反射する真紅のスイーツとロマンチックな商品名に、ABEMAの視聴者からは「きれいやね」「ピカピカ」「素敵なネーミング」と興味津々のコメントが寄せられた。

一方、斎藤八段は、「チョコミルキーパフェ」と「心ん自家製レモンソーダ」をオーダーした。パフェは、チョコパンナコッタにミルキープリン、ミルキークリームとチョコミルキークリームを重ねた、ミルキー好きにはたまらない大満足の構成だ。甘く優しい味わいを想像させる一品に、ファンも「ママの味なのかな」とほっこり。また、爽やかなグラデーションが目を引く冷たい特製レモンソーダの組み合わせには「どっちもおいしそう」といった声が上がり、終盤戦に向けてしっかりと心身をリフレッシュさせていた。

（ABEMA／将棋チャンネルより）