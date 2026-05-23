新番組『King ＆ Princeがまちあわせ』6.17世界同時配信！ 永瀬廉＆高橋海人の“LAエモ旅”映した本予告公開
King ＆ Princeがロサンゼルスを舞台にさまざまな＜まちあわせミッション＞に挑戦し、ふたりの絆を確かめるトラベルバラエティ番組『King ＆ Princeがまちあわせ in LA』。先日、スペシャルローンチイベントで独占配信決定が発表されると、SNSではファンであるティアラの喜びの声であふれたが、今回、6月17日の16時から「ディズニープラス」で世界同時独占配信（一部地域を除く）されることが新たに発表された。そして、本日5月23日はKing ＆ Princeのデビュー8周年記念日！ ふたりへお祝いの声がたくさん寄せられる大切な日を迎えたが、King ＆ Princeからファンへ贈るプレゼントのひとつとして、離れていても大切に思い合う“世界でたったひとりの相方”とまちあわせするためにLAの街を駆けまわるふたりの姿を映した本予告と、ニコイチ旅のワンシーンを切り取った爽やかで開放的なLA感あふれるメインビジュアルが公開された。
【動画】「海人がいればね」 不安な表情でお互いを探す永瀬＆高橋を切り取った『King ＆ Prince がまちあわせ in LA』本予告
大ヒット曲「シンデレラガール」で華々しくデビューしてから8年、楽しい時も苦しい時もいつも隣にいたKing ＆ Prince永瀬廉と高橋海人。公開された映像は、そんなふたりがLA名物の2階建て観光バス、ホップ・オン・ホップ・オフに乗って心地よい風に吹かれたり、オシャレなカフェで大きなバーガーサンドを口いっぱいに頬張ったりと、笑顔あふれるニコイチ旅を過ごす様子から始まる。
しかし、ふたりの絆を確かめる＜まちあわせミッション＞に挑むため、ふたりは離れ離れに…。楽しいニコイチ旅のはずが慣れない海外の広い街で、ひとりでまちあわせ場所を目指さなければならなくなり、一気に不安げな表情を浮かべる永瀬と高橋。相手がどこにいるかまったく分からない中で一秒でも早くまちあわせするには、互いの性格や好きなものを考えたり、相手がどんな行動をするか予想したりしなければならず、まさに“ふたりの絆”がミッション成功のカギを握っている。
映像には、次第に難易度が上がるミッションの中で、「海人がいればね。海人とやりたいな、これ」「ここを絵に描いて、廉に伝える？」などと離れていても互いの名前を呼び合い、“なにもの”にも代えがたい“世界でたったひとりの相方”を探す姿が映し出されているが、果たしてふたりは＜まちあわせ＞できるのか？ 台本＆演出一切なしでサンタモニカ・ピアやハリウッドなど人気スポットを巡る旅の中で、ふたりだからこその飾らない会話、ふとした瞬間の素顔、そして離れて行動するからこそあふれ出す互いへの思いなど、ここでしか見られない“超リアルな”King ＆ Princeの姿が明らかになる、ファン必見のゆるエモ旅になっている。
そんな本作を企画・製作したのは、約3年にわたりレギュラー番組『キントレ』を手掛けてきたスタッフ陣だ。King ＆ Princeと長年共にしてきたチームだからこそ引き出せる、プライベート感満載のありのままの素顔が詰め込まれている。
さらに番組内では、昨年King ＆ Princeがアイデア出しから参加し自ら日本語訳詞を手掛けるなど愛情を込めて制作し、ミュージックビデオではミッキー＆フレンズとの貴重な共演が実現したことでも大きな話題となった「What We Got 〜奇跡はきみと〜」のほか、King ＆ Princeがこれまで贈りだしてきた楽曲の数々が“ピース”な双子旅を彩っている。
ミッキーマウスのスクリーンデビュー100周年に向けたグローバルプロジェクト「ミッキー＆フレンズ・イン・リアル・ライフ」の一環となるコラボレーションプロジェクトにミッキーの“ベストフレンド”として参加するなど、ディズニーの世界観を通じて魅力を発信してきたKing ＆ Prince。
ミッキーの新オフィシャルテーマソング「What We Got 〜奇跡はきみと〜」のプロジェクトの舞台裏に密着したスペシャル番組『King ＆ Prince：What We Got〜奇跡はきみと〜』（ディズニープラスで独占配信中）など心躍る取り組みで大きな話題を呼んできた。そして本番組では、LAを舞台にふたりの絆を確かめる“ニコイチ旅”が幕を開ける。
※高橋海人の「高」は「はしご高」が正式表記
トラベルバラエティ番組『King ＆ Princeがまちあわせ in LA』（全9話）は、6月17日16時から「ディズニープラス」で世界同時独占配信開始（一部地域を除く）。
大ヒット曲「シンデレラガール」で華々しくデビューしてから8年、楽しい時も苦しい時もいつも隣にいたKing ＆ Prince永瀬廉と高橋海人。公開された映像は、そんなふたりがLA名物の2階建て観光バス、ホップ・オン・ホップ・オフに乗って心地よい風に吹かれたり、オシャレなカフェで大きなバーガーサンドを口いっぱいに頬張ったりと、笑顔あふれるニコイチ旅を過ごす様子から始まる。
しかし、ふたりの絆を確かめる＜まちあわせミッション＞に挑むため、ふたりは離れ離れに…。楽しいニコイチ旅のはずが慣れない海外の広い街で、ひとりでまちあわせ場所を目指さなければならなくなり、一気に不安げな表情を浮かべる永瀬と高橋。相手がどこにいるかまったく分からない中で一秒でも早くまちあわせするには、互いの性格や好きなものを考えたり、相手がどんな行動をするか予想したりしなければならず、まさに“ふたりの絆”がミッション成功のカギを握っている。
映像には、次第に難易度が上がるミッションの中で、「海人がいればね。海人とやりたいな、これ」「ここを絵に描いて、廉に伝える？」などと離れていても互いの名前を呼び合い、“なにもの”にも代えがたい“世界でたったひとりの相方”を探す姿が映し出されているが、果たしてふたりは＜まちあわせ＞できるのか？ 台本＆演出一切なしでサンタモニカ・ピアやハリウッドなど人気スポットを巡る旅の中で、ふたりだからこその飾らない会話、ふとした瞬間の素顔、そして離れて行動するからこそあふれ出す互いへの思いなど、ここでしか見られない“超リアルな”King ＆ Princeの姿が明らかになる、ファン必見のゆるエモ旅になっている。
そんな本作を企画・製作したのは、約3年にわたりレギュラー番組『キントレ』を手掛けてきたスタッフ陣だ。King ＆ Princeと長年共にしてきたチームだからこそ引き出せる、プライベート感満載のありのままの素顔が詰め込まれている。
さらに番組内では、昨年King ＆ Princeがアイデア出しから参加し自ら日本語訳詞を手掛けるなど愛情を込めて制作し、ミュージックビデオではミッキー＆フレンズとの貴重な共演が実現したことでも大きな話題となった「What We Got 〜奇跡はきみと〜」のほか、King ＆ Princeがこれまで贈りだしてきた楽曲の数々が“ピース”な双子旅を彩っている。
ミッキーマウスのスクリーンデビュー100周年に向けたグローバルプロジェクト「ミッキー＆フレンズ・イン・リアル・ライフ」の一環となるコラボレーションプロジェクトにミッキーの“ベストフレンド”として参加するなど、ディズニーの世界観を通じて魅力を発信してきたKing ＆ Prince。
ミッキーの新オフィシャルテーマソング「What We Got 〜奇跡はきみと〜」のプロジェクトの舞台裏に密着したスペシャル番組『King ＆ Prince：What We Got〜奇跡はきみと〜』（ディズニープラスで独占配信中）など心躍る取り組みで大きな話題を呼んできた。そして本番組では、LAを舞台にふたりの絆を確かめる“ニコイチ旅”が幕を開ける。
※高橋海人の「高」は「はしご高」が正式表記
トラベルバラエティ番組『King ＆ Princeがまちあわせ in LA』（全9話）は、6月17日16時から「ディズニープラス」で世界同時独占配信開始（一部地域を除く）。