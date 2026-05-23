◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ ▽第１８節 柏―千葉（２３日・三協Ｆ柏）

柏は百年構想リーグの東地区最終戦で千葉との「千葉ダービー」に臨む。先発が発表され、ＤＦ古賀太陽、ＭＦ小泉佳穂らが先発に名を連ねた。

ベンチにはＭＦ熊坂光希が入った。熊坂は昨季リカルド・ロドリゲス監督のもとで大ブレイク。１８５センチの大型ボランチとして攻守で活躍し、チームの躍進を支えた。クラブでの活躍が評価され、昨年６月には日本代表に初選出されたが、同活動中に右膝の前十字靱帯（じんたい）を断裂。長期離脱を余儀なくされていた。公式戦の出場は昨年５月２５日のリーグ戦第１８節横浜ＦＣ戦以来１年ぶりとなる。

チームはこの試合まで２連勝。百年構想リーグでは６連敗も経験するなど低迷したが、３連勝で締めくくり、プレーオフラウンドへの弾みにしたい。

【先発】

▽ＧＫ 小島亨介

▽ＤＦ 原田亘、古賀太陽、杉岡大暉、三丸拡

▽ＭＦ 中川敦瑛、小西雄大、久保藤次郎、小泉佳穂

▽ＦＷ 山内日向汰、垣田裕暉

【ベンチ】

▽ＧＫ 永井堅梧

▽ＤＦ 馬場晴也、山之内佑成

▽ＭＦ 原川力、熊坂光希、小見洋太、大久保智明、瀬川祐輔

▽ＦＷ 細谷真大