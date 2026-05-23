表参道、ランタンと夏の夜に着想！ Ami Paris「A F.AMI.LY MOMENT」

記事ポイント Ami Parisの表参道ポップアップが「A F.AMI.LY MOMENT」第2章として空間を刷新Le Café Amiに光・ランタン・夏の夜をテーマにした新メニューが2026年5月23日より登場ドリンク2種各1,000円、アイスクリーム2種各750円がラインナップに加わる Ami Parisの表参道ポップアップが「A F.AMI.LY MOMENT」第2章として空間を刷新Le Café Amiに光・ランタン・夏の夜をテーマにした新メニューが2026年5月23日より登場ドリンク2種各1,000円、アイスクリーム2種各750円がラインナップに加わる

パリ発ファッションブランドのAmi Parisが、表参道のポップアップストアを「A F.AMI.LY MOMENT」の第2章として刷新します。

日本の夏の夜に漂う情緒をテーマに、光と人との結びつきを表現した空間と、それに呼応した新メニューが同時に展開されています。

Ami Paris「A F.AMI.LY MOMENT」





場所：東京都渋谷区神宮前4-26-18営業時間：11:00〜20:00Le Café Ami 新メニュー提供開始：2026年5月23日

白壁の2階建て建物の屋上には赤いハートのAmiロゴ入り風船が掲げられ、バルコニーには赤いベレー帽と蝶ネクタイ姿の男の子フィギュアが配置されています。

第1章が幼少期の無垢な遊び心を表現したのに対し、第2章ではその遊び心がより大きな「共鳴」へと深化した構成になっています。

ファサードの男の子フィギュアはAmi de Cœurのバルーンとランタンを手にしており、バルーンが夢や幼い記憶を象徴するのに対し、ランタンは温もりと人との結びつきを表しています。

このインスタレーションはAmi Parisが今年パートナーシップを結ぶ「STAR ISLAND」の世界観とも共鳴しており、光が人々の感情を結ぶという共通したビジョンを持っています。

日本の伝統文化に着想を得たランタンの灯りが夏祭りの記憶と結びつき、空間全体にやわらかな一体感をもたらしています。

バルコニーディスプレイと空間演出





バルコニーにはAmi Parisのハートロゴが入った白い提灯が3連で並び、赤いベレー帽・蝶ネクタイ・ジーンズ姿の男の子フィギュアがその傍らに立っています。

背後にはジャケットやTシャツが並ぶハンガーラックが広がり、ファッションとカフェが融合した空間構成になっています。

提灯が放つやわらかな光と男の子のシルエットが、第2章のテーマである「分かち合い」を視覚的に象徴しています。

Le Café Ami 新メニュー

Le Café Amiは第2章の展開にあわせ、新たなドリンク2種とアイスクリーム2種を2026年5月23日より提供しています。

ランタンのモチーフや夏の夜の淡い輝き、バルーンとランタンが持つ二重の象徴性からインスピレーションを得たメニューで構成されており、感情・色彩・温もりを味わいに落とし込んだ仕上がりになっています。

カフェモヒート ICE





価格：1,000円

カフェモヒート ICEは、上層が濃い茶色・下層がオレンジ色に分かれた2層グラデーションのコールドドリンクです。

グラスの縁にはライムスライスとフレッシュミントが添えられており、コーヒーのビター感とシトラスの爽やかさが組み合わさった構成になっています。

ボタニカルハーブレモネード ICE





価格：1,000円

ボタニカルハーブレモネード ICEは、鮮やかな黄色のレモネードベースにロックアイスを入れたロックグラスで提供されます。

レモンスライス・ミント・ローズマリーが添えられており、複数のハーブの香りが立ち上がる爽快な一杯です。

バニラ





価格：750円

バニラアイスクリームは「THANK YOU FOR BEING A FRIEND」と印字された白いカップに1スクープで提供され、Ami Parisのロゴが刻まれたチョコレートプレートが添えられています。

友情と分かち合いをテーマとした第2章のメッセージがカップにも刻まれています。

ピスタチオ





価格：750円

ピスタチオアイスクリームも「THANK YOU FOR BEING A FRIEND」の白いカップにAmi Parisロゴ入りチョコレートプレートが組み合わさった仕様で提供されます。

バニラと統一されたプレゼンテーションで、ふたりで楽しむ場面にも対応した構成になっています。

「A F.AMI.LY MOMENT」第2章は、表参道という立地でファッション・インスタレーション・カフェが一体となった体験を提供しています。

STAR ISLANDとのパートナーシップによる「光」のビジョンが空間全体に貫かれており、ドリンク1,000円・アイスクリーム750円という価格帯で、夏の限定体験を表参道で楽しめます。

Ami Paris「A F.AMI.LY MOMENT」の紹介でした。

よくある質問

Q. 表参道ポップアップストアの営業時間と場所はどこですか？

A. 東京都渋谷区神宮前4-26-18に位置し、営業時間は11:00〜20:00です。

Q. 「STAR ISLAND」とのパートナーシップはどのような内容ですか？

A. Ami Parisが2026年に「STAR ISLAND」とパートナーシップを結んでいます。

両者は「光が人々の感情を結ぶ」という共通のビジョンを持ち、今回のポップアップの空間演出にもそのテーマが反映されています。

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