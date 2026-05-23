『ザワつく！』に“美人すぎる書道家”登場 長嶋一茂が前のめり「2人で書道展をやりましょう！」
22日放送のテレビ朝日系バラエティー『ザワつく！金曜日』（後6：50）では、業界大注目の「美人すぎる書道家」が登場。長嶋一茂が大きな関心を寄せた。
【写真】長嶋一茂も前のめり！『ザワつく！』に登場した“美人すぎる書道家”
その正体は、涼風花さん（40）。VTRを見ていた一茂が「かわいい子」と口にすると、高嶋ちさ子も「宝塚っぽい！」とコメント。自身がしたためる文字について、涼風花さんが「親しみのわくような、温かみのある文字」と話していた。
VTRを見終えた一茂は「きょうは、彼女は（スタジオに）いらしてない？」と確認。スタジオにいないことがわかると「ちょっと後で担当者と…。彼女とお話をしたいと思いました。これは真面目に、邪（よこしま）な気持ちではなく、ちゃんと僕の才能がどの辺まで、彼女が引き出してくれる可能性がありますから。2人で書道展をやりましょう！金は全部オレが出しますから、彼女にはリスクないですから。これは決定しました！」とたたみかけるように話していた。
涼風花さんは、1985年10月12日生まれ、栃木県出身。7歳から書道を始め、14歳で書道師範資格を取得し硬筆資格も持つ。親を心配させまいと手に職を持つ為に歯科衛生士の資格を取得し、歯科衛生士として22歳で上京。2010年「美人すぎる書道家」として新聞に取り上げられ、人気を博した。
【写真】長嶋一茂も前のめり！『ザワつく！』に登場した“美人すぎる書道家”
その正体は、涼風花さん（40）。VTRを見ていた一茂が「かわいい子」と口にすると、高嶋ちさ子も「宝塚っぽい！」とコメント。自身がしたためる文字について、涼風花さんが「親しみのわくような、温かみのある文字」と話していた。
涼風花さんは、1985年10月12日生まれ、栃木県出身。7歳から書道を始め、14歳で書道師範資格を取得し硬筆資格も持つ。親を心配させまいと手に職を持つ為に歯科衛生士の資格を取得し、歯科衛生士として22歳で上京。2010年「美人すぎる書道家」として新聞に取り上げられ、人気を博した。