犬がみせるツンデレすぎる行動

1.呼んでも来ないけどしばらくするとそばに来る

「おいで」と呼んでも絶対に来てくれないことがあります。耳は何となく反応を見せてくれますが、目を閉じたまま寝たふりをしていたり、全くの無反応だったりすることもあります。

しかし、いつの間にか隣に座っていたり、隣でいびきをかいて寝ていたり、「いつ来たの！？」と飼い主も驚く行動を見せてくれることもあります。

「おいで」と言われると「行きたくないな…」「絶対に反応しないぞ」という反抗的な気持ちになってしまうのかもしれませんね。

犬にも人間の子供のように反抗期と呼ばれる期間があるため、よりツンデレな行動が増えるタイミングでもあるかもしれません。

また、飼い主のそばに寄り添うかどうかは「自分のタイミングで決めたい」「自分の気分で決めたい」という性格の犬もいます。

そのため、あまりしつこく呼びかけたり名前を呼んだりすると、信頼関係や絆にも影響を及ぼしてしまうかもしれないため、愛犬の性格をよく見極めることも大切だと思います。

2.素っ気なくするくせに飼い主の様子をうかがっている

呼んでも来てくれず、こちらを見ようともせず、撫でようとすると「ガウッ…」と怒ることもあるくせに、チラチラと飼い主の様子をうかがっていることがあります。

飼い主に対して全く関心がないというわけではないのです。

犬には飼い主を心配する気持ちがあります。飼い主を守りたいという気持ちもあります。そのため、素っ気なく、まるで興味もないような態度を見せながらも、気にしてくれているのです。

3.お見送りはしないけどお出迎えはしてくれる

飼い主が出かけるとき、玄関でしっぽを振りながら「行ってらっしゃい」とお見送りをしてくれて、帰宅したら大喜びでお出迎えをしてくれるのが犬だと思っていませんか？

実は全くそうではない犬もいるんです。飼い主が出かけることに対して何の不安も興味もなく、「ああ…飼い主が出かければゆっくりお昼寝ができるぞ」とばかり嬉しそうな犬もいます。

そうかと思えば、帰宅したときのお出迎えはしっかりしてくれることがあります。しかし、どこか何となく「面倒くさいけどお散歩とごはんのためだから…」という感じも見られます。

そして、逆パターンもあります。「はいはい行ってらっしゃーい…」と面倒くさそうにお見送りをし、お出迎えはしてくれないパターンです。

ちょっと寂しい気持ちになるかもしれませんが、愛犬が不安になることもなく、ひどく寂しい思いをすることもなく、安心してお留守番をしてくれているんだな…と考えてもよいのではないかと思います。

愛犬が冷たい態度をとってきたときの対処法

無理に構おうとしないことが大切です。犬にもひとりきりで落ち着きたい時間がありますし、その日の気分だってあります。

もしかすると、体調に異変を感じていることがあるかもしれませんので、構いすぎず、そっと見守ってあげるようにしましょう。

ごはんを食べなかったり、下痢や嘔吐をしたりすることがあれば、すぐに動物病院で診てもらいましょう。

まとめ

犬がみせるツンデレすぎる行動を3つ解説しました。

呼んでも来ないけどしばらくするとそばに来る 素っ気なくするくせに飼い主の様子をうかがっている お見送りはしないけどお出迎えはしてくれる

我が家の愛犬（雑種のオス）もツンデレなタイプで、ほぼ「ツン」で「デレ」は滅多に見ることがありません。同じ部屋で寝てくれますが、私のお布団に来てくれたことは13年間一度もありません。

みなさんの愛犬はどんなツンデレ行動を見せてくれるでしょうか。もしよろしければコメントでシェアしてくださいね♡