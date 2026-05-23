「自分たちの情けなさが出た」19歳FWが無念吐露…ベレーザ初のアジア制覇ならず。レジェンドへの思いも「イワシさんをアジアの頂点に立たせてあげたかった」【女子ACL】

「自分たちの情けなさが出た」19歳FWが無念吐露…ベレーザ初のアジア制覇ならず。レジェンドへの思いも「イワシさんをアジアの頂点に立たせてあげたかった」【女子ACL】