「かわゆいっす」28歳女子ゴルファー、前髪をおろした“レア”な姿公開　2ショットの相手は…「いいリフレッシュになりますね」

セキ・ユウティンが前髪をおろしたレアなショットを公開した(C)Getty Images

女子プロゴルファーのセキ・ユウティンが自身のインスタグラムを更新し、プライベートショットを公開している。

【写真】「かわいい2ショット」前髪をおろしたセキ・ユウティンをチェック

福井生まれで中国育ちの28歳はインスタに「冷たい雨と、一匹の子犬。その優しさに、すべての寒さが吹き飛んでいった」と綴り、前髪をおろしたレアな姿で、愛犬の柴犬と一緒に撮った5枚の写真をアップしている。

この投稿には「超癒されます」「前髪、新鮮です 可愛い」「かわいい〜〜〜」「キレイで可愛さスゴいです」「かわゆいっす」「いいリフレッシュになりますね」「リラックス出来て良かったですね」「かわいい2ショット」と、続々とコメントが寄せられた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]