【CAA】齋藤飛鳥、涼やか“青グラデ着物”姿で登場 ひときわ目を引く透明感で魅了
俳優・齋藤飛鳥が23日、都内で行われたアニメの祭典『クランチロール・アニメアワード2026』に登場。オレンジカーペットを歩いた。
【全身ショット】透明感あふれる着物姿…涼やかな和装スタイルの齋藤飛鳥
齋藤はグラデーション豊かな青を重ねた涼やかな着物に、淡い色味の帯を合わせたコーディネートを披露。爽やかさと気品を兼ね備えた仕上がりとなっていた。シンプルながらも洗練された和装スタイルで、透明感あふれる雰囲気をただよわせた。
ヘアはすっきりとまとめ、耳元にはさりげないアクセサリーをプラス。柔らかな笑顔と落ち着いたたたずまいで、会場でもひときわ目を引いていた。
「圧倒的な存在感と世代を象徴する影響力で愛される俳優」と紹介された齋藤は、授賞式にプレゼンターとして出席する。
本アワードは、200以上の国と地域でアニメやマンガを提供しているアメリカに拠点を置くクランチロール（Crunchyroll, LLC）が開催。全世界のアニメファンの投票によりアニメ作品、キャラクターやクリエイターの功績を称え選出される。
【全身ショット】透明感あふれる着物姿…涼やかな和装スタイルの齋藤飛鳥
齋藤はグラデーション豊かな青を重ねた涼やかな着物に、淡い色味の帯を合わせたコーディネートを披露。爽やかさと気品を兼ね備えた仕上がりとなっていた。シンプルながらも洗練された和装スタイルで、透明感あふれる雰囲気をただよわせた。
ヘアはすっきりとまとめ、耳元にはさりげないアクセサリーをプラス。柔らかな笑顔と落ち着いたたたずまいで、会場でもひときわ目を引いていた。
「圧倒的な存在感と世代を象徴する影響力で愛される俳優」と紹介された齋藤は、授賞式にプレゼンターとして出席する。
本アワードは、200以上の国と地域でアニメやマンガを提供しているアメリカに拠点を置くクランチロール（Crunchyroll, LLC）が開催。全世界のアニメファンの投票によりアニメ作品、キャラクターやクリエイターの功績を称え選出される。