宝塚歌劇団宙組トップスター、桜木みなと（さくらぎ・みなと）が明智小五郎を演じる話題作「黒蜥蜴」が23日、兵庫・宝塚大劇場で開幕した。

江戸川乱歩原作、三島由紀夫が戯曲化したものをほぼ忠実に舞台化した宝塚版。回り舞台を巧妙に使い、耽美（たんび）な世界に引き込まれるようなステージに仕上がった。

冷静かつクールながら、黒蜥蜴＝緑川夫人には心を奪われそうになる明智を好演した桜木も「敵対する相手と恋に落ちて危うくなりかける…という緊張感、美学を追求した」と細かな表現力で乱歩の世界観を表現した。

一方、2部のショー「Diamond IMPULSE」では、桜木が天井に吊されたダイヤモンドオブジェに乗ってそのままステージに降り立つド派手な演出で幕を開け、息もつかせぬスピード感で駆け抜けた。

同作は今春入団した第112期40人の初舞台。本公演前に緑の袴、紋付き姿で口上を述べ「Diamond…」では恒例のロケットを披露した。「初舞台生は初々しくキラキラと、私たちはギラギラと輝きを出していきたい」。トップ桜木も夏に向かって熱いステージを約束した。公演は7月5日まで。