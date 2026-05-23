宝塚歌劇団宙組公演「黒蜥蜴」「Diamond IMPULSE」が23日、兵庫・宝塚大劇場で開幕し、今春入団した第112期生40人が初舞台を踏んだ。

本公演前に組長・松風輝（まつかぜ・あきら）のアナウンスで紹介された新入団生は、緑の袴と紋付き姿で大舞台に居並び口上。首席入団の美雲かなみ（みくも・かなみ）が「私たち112期生はこの宙組公演より、栄えある宝塚歌劇団の舞台に立たせていただくこととなりました」と口火を切り、続けて十季星琅（ときせ・ろう）が「こうして初舞台を踏むことができましたのは、今まで私たちを支えてくださった大勢の方々のご助力のおかげと心より感謝いたしております」。さらに昴三琴（すばる・みこと）が「まだまだ西も東も分からぬ若輩ものではございますが、小林一三先生の清く正しく美しくの教えを胸に日々精進して参りたいと思います」などと続け、大きな拍手を浴びた。

2部のショー「Diamond…」では恒例のロケットを華麗に披露。「弾けるようなフレッシュ感を」（歌劇団）とポッピングキャンディーをイメージした衣装、セットに振り付けでラインダンスを披露した。

前日の公開稽古終了後、取材に応じた美雲ら3人は、興奮冷めやらない様子で美雲は「最初で最後の同期との舞台。1日、1日無駄にすることなく精進したい」と声を弾ませた。

十季星は「今まで客席でしか見ていなかった大劇場は、思っていたよりライトがまぶしくて。これに負けない輝きを自分からも放てるように」と目を輝かせ、昴も「112年続くこの宝塚の伝統を引き継いでいけるように精進したい」などと誓いを新たにしていた。