「平安Ｓ・Ｇ３」（２３日、京都）

横山和騎乗の１番人気馬ロードクロンヌ（牡５歳、栗東・四位）が完勝。２番手追走から４角で先頭に立ち、最後は後続を寄せ付けなかった。昨年２着からの雪辱を果たし、今年のプロキオンＳに続く重賞２勝目となった。２着に８番人気のヴァルツァーシャル、３着は４番人気のタイトニットが入った。タイムは１分５６秒９（稍重）。

殊勲の横山和は３馬身半差の快勝に、「うまくイメージしていた通りに流れに乗せられました。本当にきょうは強かったですね」とパートナーのパフォーマンスを絶賛。４コーナーで持ったまま先頭に立つと、そのまま後続を突き放すばかり。「結果的にあそこで勝負は決まっていましたね。どちらかというとしぶとさが売りと思っていましたが、きょうはしっかりと脚を使ってくれました。このクラスで力上位だと見せてくれましたね」と確かな収穫に手応え十分だ。

Ｇ１初挑戦となった前走のフェブラリーＳは１１着に敗れたが、その敗戦を払しょくするような快勝劇。「まだ伸びしろもあると思いますし、ロードクロンヌと一緒に改めていいところに向かっていきたい」と、大舞台を見据えていた。