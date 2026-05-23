死球で交代したマンシー

【MLB】ブルワーズ 5ー1 ドジャース（日本時間23日・ミルウォーキー）

ドジャースのマックス・マンシー内野手は22日（日本時間23日）、敵地でのブルワーズ戦で右手首付近に死球を受けて交代。ロッカールームでは右手にアイシングを巻いており状態が心配されたが、デーブ・ロバーツ監督はX検査の結果は「ネガティブだった」と、軽傷を説明した。

8回、ブルワーズの左腕アシュビーの95.5マイル（約153.6キロ）のシンカーが右手首付近に直撃。マンシーはうずくまり、ロバーツ監督が慌ててベンチを飛び出して状態を確認した。その後は代走が送られ、試合を退いた。

試合後、ロッカールームでは右手にアイシングを巻くマンシーの姿があった。そんな中でも、ウィスコンシン州限定銘柄の瓶ビールを持ってチームメートと会話。深刻な様子ではなかった。その後ロバーツ監督の会見が行われ、「結果はネガティブだった。素晴らしいことだ」と胸をなでおろしていた。

ロバーツ監督によればマンシーは2日ほど出場を控えるといい、明日のカード2戦目は三塁にエスピナル、二塁にロハスの起用を明言した。

監督の5分ほどの取材対応が終わった後、マンシーの右手からはすでにアイシングは外れていた。マンシーは「かなり痛かった。打球が私のリストパッドの半分と手首の半分に当たった」と語った。

ここまでチームトップ12本塁打を放っている大砲が離脱となれば大打撃だったが、現状は問題ない様子。ド軍ベンチが冷や汗をかいたシーンだった。（Full-Count編集部）