◆東京六大学野球春季リーグ戦第７週第１日▽明大１―０法大（２３日・神宮）

明大が法大に１１回の延長戦の末に勝利した。打線は、法大先発・助川太志（４年＝茗渓学園）のコーナーをつく丁寧な投球に苦しめられるも、１１回２死から７番・福原聖矢（４年＝東海大菅生）が一塁への内野安打で出塁し、続く８番・光弘帆高（４年＝履正社）の右翼線に転がる適時二塁打で先制。これが決勝点となった。投げては先発の平嶋桂知（２年＝大阪桐蔭）が８回７安打無失点と好投。２番手で登板した松本直（４年＝鎌倉学園）も３回無安打５奪三振無失点と好リリーフで起用に答え、今季２勝目を手にした。

助川との息詰まる投手戦を演じた平嶋は初回から１５０キロを超える直球を武器に、チェンジアップとフォークで打者のタイミングを外す投球。２回以降は毎回ランナーを背負うも、要所を締めた。８回には１死二、三塁で法大の４番・井上和輝（２年＝駿台甲府）を迎えるも、「自分でも勝負したいと思っていたところに監督から修羅場をくぐってこいと言われて腹が決まった」と真っ向勝負を選択。内角に直球を投げ込んで内野ゴロに打ち取った。続く５番・片山悠真（４年＝八王子）もフォークを連投しセカンドゴロに打ち取り、ピンチを切り抜けた。

チームは２３日までに勝ち点３。勝ち点４で首位を走る慶大を追う。優勝の可能性を残すためには、法大相手に必ず勝ち点が必要だ。逆転Ｖに向け戸塚俊美監督（６１）は「明日連勝目指して、帰って練習します」と気を引き締めた。