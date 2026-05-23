◆陸上 関東学生対校選手権 第３日（２３日、栃木・カンセキスタジアムとちぎ）

第２日（２２日）の男子１部１５００メートル決勝で、４００メートル過ぎに果敢に飛び出して２位となった早大ルーキーの本田桜二郎について、花田勝彦監督（５４）が「自分で考えてレースをしたことは良かった。ただ、残り２００メートルから、もう一段、上げられずに勝ちきれなかった」と高評価すると同時に期待が高いからこそ課題も挙げた。

男子１部１５００メートル決勝はスリリングな展開となった。最初の４００メートルは１分１２秒の超スローペース。その直後、本田が一気にペースを上げて独走。４００メートルから８００メートルを約５６秒、８００メートルから１２００メートルを約５８秒でカバー。残り約２００メートルで順大の中川拓海（４年）が逆転し、トップに浮上。残り約１００メートルで順大の後田築（４年）が中川、本田を抜き去り、３分４８秒８０で優勝した。ゴール直前に本田は中川を再逆転し、３分４９秒３６で２位。中川は３分４９秒９１で３位だった。

惜敗した本田は「１周目（４００メートル）が６６秒よりも遅かったら、飛び出すつもりでした。自分のやりたいレースはできました。大学のカテゴリーでは自分のラストスパートでは勝てないの中盤に抜け出すしかないと思っていましたので。ただ勝ちきれなかったので、まだまだです」とレースを振り返っていた。

本田は早大入学前の３月１４日に福岡市で行われた１マイルロードレースで４分０秒１６の日本記録をマーク。学生陸上界の上半期のビッグイベントでも存在感を発揮した。来週の３０日はＭＤＣ１５００メートル、来月は日本選手権１５００メートルに出場予定。３分４０秒２５が自己ベスト記録の本田は「来週のＭＤＣは３分４０秒切りが目標。日本選手権は決勝に残り、日本トップレベルを体感することが目標になります」と冷静に語った。

昨年１２月の全国高校駅伝１区（１０キロ）で区間賞の増子陽太（福島・学法石川）、同２位の新妻遼己（はるき、兵庫・西脇工）、同３位の本田（鳥取城北）は今春、そろって早大に入学。来週の２８日〜３１日に香港で行われるＵ２０アジア選手権に新妻は１５００メートル、増子は３０００メートルに日本代表として出場するため、関東学生の出場を見送り、本田だけが出場した。

１９９０年には日本人高校生初の５０００メートル１３分台ランナーの武井隆次、３０００メートル障害日本高校記録保持者（当時）の櫛部静二（現城西大監督）、全国高校総体１５００メートル５位の花田勝彦（現早大監督）が早大に入学。１年目から主要区間を担い「早大三羽がらす」と呼ばれた。それから３６年。「令和の早大三羽がらす」は、学生３大駅伝３冠を果たした２０１０年度以来のタイトル獲得への切り札として期待が高まっている。