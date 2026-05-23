◆第３３回平安Ｓ・Ｇ３（５月２３日、京都競馬場・ダート１９００メートル、稍重）

砂の猛者１６頭で争われ、川田将雅騎手騎乗で４番人気のタイトニット（牡６歳、栗東・今野貞一厩舎、父キズナ）は３着。道中は離れた最後方を追走。直線では上がり最速で猛然と追い込んだが、前には届かなかった。

川田騎手はこれまで２０１１年ダイシンオレンジ、１７年グレイトパール、１９年チュウワウィザード、２３年グロリアムンディで４勝。現役では当レース最多勝（四位洋文調教師が現役時代に４勝）の記録更新は、来年以降に持ち越しとなった。

勝ったのは横山和生騎手騎乗で１番人気のロードクロンヌ（牡５歳、栗東・四位洋文厩舎、父リオンディーズ）で、勝ち時計は１分５６秒９。２着には８番人気のヴァルツァーシャル（斎藤新騎手）が入った。

川田将雅騎手（タイトニット＝３着）「自分の競馬に徹して、最後まで頑張ってくれた結果、最後に３（着）まで来てくれました」

三浦皇成騎手（メリークリスマス＝４着）「もう少し前の位置でと考えていたんですけど、前回乗せていただいて、自分のリズムで走らせたら最後は脚を使えるかなと。自分のリズムを大事に最後はあの位置から脚を使いました。体も締まって前走より馬の状態も上がっていたので、自信を持って乗りました。いきなり重賞でここまで走れたことは収穫だと思います」

角田大和騎手（ヴァンヤール＝５着）「前走は休み明けでスタートでつまづいたんですけど、７着だった。今日はその点スムーズでしたし、状態に関しても上がっていたと思います。ただまだ、トモ（後肢）が緩いので、そのトモ（後肢）の緩さが抜けてくると良くなってくると思います」