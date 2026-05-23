ビックカメラで「最大10％還元」も…知らないと損する“5月末まで”のお得キャンペーン
ポイ活芸人の井上ポイントです。2006年頃からポイ活にハマり、徐々に年間獲得ポイント数を増やしてきました。普段の生活で役立つ情報を毎週お届けしています。
◆ビックカメラで最大9％還元も！
今回、ご紹介するのはビックカメラのキャンペーンです。ビックカメラではお得なキャンペーンがよく開催されており、今月も実施中なのでご紹介します。
現在、ビックカメラでは「d払いで決済すると+5％還元キャンペーン」が開催中です。キャンペーン期間は5月31日（日）まで。
キャンペーン期間中にエントリーし、合計5,000円（税込）以上ビックカメラで購入するとキャンペーン対象です。
d払いの基本還元率は0.5％です。d払いの支払い元をdカードに設定すると0.5％が追加され1％還元となります。また、dポイントクラブの会員ランクによっては還元率が最大4％までアップします。
今回のキャンペーンはこれに加えて5％還元されるので、合計6％還元、会員ランクによっては合計9％還元ということになるのです。通常分に上限はありませんが、上乗せの5％分の還元上限は2,000ポイントです。そのため、4万円までの支払いがキャンペーン対象ということになります。
◆d払い決済でもビックポイントの還元率は下がらない
ちなみに、d払いのキャンペーンでは還元されるポイントは、有効期限が短いdポイント（期間・用途限定）であることが多いです。しかし、今回のキャンペーンでは通常のdポイントが還元されるので、有効期限はdポイントを貯めたり利用した日から12カ月後となっていて、期限切れの心配がほとんどありません。
なお、ビックカメラでは、提携クレジットカード以外のクレジットカードやQRコード決済で支払うと、ビックポイントの還元率が2％下がっていました。それが2年前から変更され、ビックカメラ公式アプリを提示すればキャッシュレスで決済してもビックポイントの還元率が下がらないようになったのです。
つまり、d払いで決済してもビックポイントの還元率は下がらず、さらにキャンペーン利用でdポイントがいつもより5％も多く還元されるので、とてもお得になります。
◆ビックカメラ.comは楽天ペイ活用がお得に
また、ネットショップのビックカメラ.comでもキャンペーンが開催中です。
ビックカメラ.comで楽天ペイを利用すると最大3％還元されます。キャンペーン期間は5月31日（日）23時59分まで。エントリー必須のキャンペーンなのでお忘れなく。
楽天ペイの支払いを楽天カードにすると、通常分の1％とキャンペーン特典の2％で合計3％還元となります。楽天キャッシュ支払いの場合は、通常分の0.5％と特典分2％で合計2.5％還元です。
特典分の還元上限は5,000ポイントなので、25万円までの支払いがキャンペーン対象です。還元されるのは通常の楽天ポイントなので利用しやすいと思います。
ちなみに楽天ポイントは、楽天カードの引き落としに利用するのがおすすめです。楽天カードを利用すると毎月銀行口座から引き落としがあり、その引き落としに楽天ポイントを充当してもポイント利用分に対して還元があるので、その分お得になります。
◆港区の店舗限定で10％還元も実施中
また、店舗限定にはなってしまいますが、ビックカメラ赤坂見附店とAir BIC CAMERA アクアシティお台場店では、みなトクPAYでの支払いで10％還元キャンペーンが開催されています。キャンペーン期間は5月31日（日）まで。
還元上限は3,000ポイントなので3万円までキャンペーン対象です。みなトクPAYは誰でも利用可能で、支払い金額に指定はないので、ちょっとした買い物でも10％還元になります。
また、みなトクPAYには「マネー」「商品券」「ポイント」の3種類あります。今回のキャンペーンが適用されるのはみなトクPAYの「マネー」を利用した場合です。それ以外を利用した場合はキャンペーン対象外なのでお気をつけください。
マネーは事前にチャージが必要で、クレジットカードからチャージすることが可能です。しかもクレジットカードのポイントも付くので、よりお得になります。
ビックカメラを利用する際は、ぜひキャンペーンを活用してお得に買い物してみてください。
＜文／井上ポイント＞
【井上ポイント】
1983年、東京都生まれ。早稲田大学教育学部卒。極度の節約好きで、ポイントやキャンペーン情報に精通するお笑い芸人。著書に『お得生活！ お金がなくても人生100倍楽しめる！』。ブログ「いの得ブログ」、ユーチューブ「いの得ちゃんねる」にて日々、お得情報を配信中（Xアカウント:@InoueJuniti）
◆ビックカメラで最大9％還元も！
今回、ご紹介するのはビックカメラのキャンペーンです。ビックカメラではお得なキャンペーンがよく開催されており、今月も実施中なのでご紹介します。
現在、ビックカメラでは「d払いで決済すると+5％還元キャンペーン」が開催中です。キャンペーン期間は5月31日（日）まで。
d払いの基本還元率は0.5％です。d払いの支払い元をdカードに設定すると0.5％が追加され1％還元となります。また、dポイントクラブの会員ランクによっては還元率が最大4％までアップします。
今回のキャンペーンはこれに加えて5％還元されるので、合計6％還元、会員ランクによっては合計9％還元ということになるのです。通常分に上限はありませんが、上乗せの5％分の還元上限は2,000ポイントです。そのため、4万円までの支払いがキャンペーン対象ということになります。
◆d払い決済でもビックポイントの還元率は下がらない
ちなみに、d払いのキャンペーンでは還元されるポイントは、有効期限が短いdポイント（期間・用途限定）であることが多いです。しかし、今回のキャンペーンでは通常のdポイントが還元されるので、有効期限はdポイントを貯めたり利用した日から12カ月後となっていて、期限切れの心配がほとんどありません。
なお、ビックカメラでは、提携クレジットカード以外のクレジットカードやQRコード決済で支払うと、ビックポイントの還元率が2％下がっていました。それが2年前から変更され、ビックカメラ公式アプリを提示すればキャッシュレスで決済してもビックポイントの還元率が下がらないようになったのです。
つまり、d払いで決済してもビックポイントの還元率は下がらず、さらにキャンペーン利用でdポイントがいつもより5％も多く還元されるので、とてもお得になります。
◆ビックカメラ.comは楽天ペイ活用がお得に
また、ネットショップのビックカメラ.comでもキャンペーンが開催中です。
ビックカメラ.comで楽天ペイを利用すると最大3％還元されます。キャンペーン期間は5月31日（日）23時59分まで。エントリー必須のキャンペーンなのでお忘れなく。
楽天ペイの支払いを楽天カードにすると、通常分の1％とキャンペーン特典の2％で合計3％還元となります。楽天キャッシュ支払いの場合は、通常分の0.5％と特典分2％で合計2.5％還元です。
特典分の還元上限は5,000ポイントなので、25万円までの支払いがキャンペーン対象です。還元されるのは通常の楽天ポイントなので利用しやすいと思います。
ちなみに楽天ポイントは、楽天カードの引き落としに利用するのがおすすめです。楽天カードを利用すると毎月銀行口座から引き落としがあり、その引き落としに楽天ポイントを充当してもポイント利用分に対して還元があるので、その分お得になります。
◆港区の店舗限定で10％還元も実施中
また、店舗限定にはなってしまいますが、ビックカメラ赤坂見附店とAir BIC CAMERA アクアシティお台場店では、みなトクPAYでの支払いで10％還元キャンペーンが開催されています。キャンペーン期間は5月31日（日）まで。
還元上限は3,000ポイントなので3万円までキャンペーン対象です。みなトクPAYは誰でも利用可能で、支払い金額に指定はないので、ちょっとした買い物でも10％還元になります。
また、みなトクPAYには「マネー」「商品券」「ポイント」の3種類あります。今回のキャンペーンが適用されるのはみなトクPAYの「マネー」を利用した場合です。それ以外を利用した場合はキャンペーン対象外なのでお気をつけください。
マネーは事前にチャージが必要で、クレジットカードからチャージすることが可能です。しかもクレジットカードのポイントも付くので、よりお得になります。
ビックカメラを利用する際は、ぜひキャンペーンを活用してお得に買い物してみてください。
＜文／井上ポイント＞
【井上ポイント】
1983年、東京都生まれ。早稲田大学教育学部卒。極度の節約好きで、ポイントやキャンペーン情報に精通するお笑い芸人。著書に『お得生活！ お金がなくても人生100倍楽しめる！』。ブログ「いの得ブログ」、ユーチューブ「いの得ちゃんねる」にて日々、お得情報を配信中（Xアカウント:@InoueJuniti）