元おニャン子・渡辺美奈代、「冷蔵庫にある物で」食欲そそる夕食を披露「とっても…美味しそうです」
歌手でタレントの渡辺美奈代（56）が23日までに、アメーバオフィシャルブログを更新。“冷蔵庫にある物”で作ったというシンプルな夕食を公開した。
【写真】「美味しそう」…冷蔵庫で作った食欲をそそる夕食を公開した渡辺美奈代
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
渡辺は「夜ごはんは 冷蔵庫にある物で」と書き出し、大きな海老天を豪快にのせ、透き通っただしに白ねぎを添えた“きしめん”と、彩り豊かなサラダを添えたシンプルながらも食欲をそそる夕食を公開した。
「きしめんに、かまぼこ、、、鰹節が無かったので めっちゃシンプルに」と説明。冷蔵庫にある食材で仕上げたとは思えない、丁寧な盛り付けと上品な食卓センスを披露。この投稿に「きしめん！とっても…美味しそうです」といったコメントが寄せられた。
【写真】「美味しそう」…冷蔵庫で作った食欲をそそる夕食を公開した渡辺美奈代
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
「きしめんに、かまぼこ、、、鰹節が無かったので めっちゃシンプルに」と説明。冷蔵庫にある食材で仕上げたとは思えない、丁寧な盛り付けと上品な食卓センスを披露。この投稿に「きしめん！とっても…美味しそうです」といったコメントが寄せられた。