◇レスリング明治杯全日本選抜選手権第3日（2026年5月23日 東京・駒沢体育館）

女子フリースタイル57キロ級で、24年パリ五輪同53キロ級王者の藤波朱理（レスター）は初戦の準々決勝、続く準決勝と連勝し、あす24日の決勝進出を決めた。17年9月から続く公式戦連勝も152に伸ばした。

藤波は初戦で木下凛（育英大）に11―0、準決勝で屶網さら（keeper技研）に10―0でテクニカルスペリオリティー勝ち。57キロ級で臨む国内のシニア大会は昨年12月の全日本選手権に続き2戦目となったが、パワーの面でも5カ月間で進化を示した。

3月に日体大を卒業し、社会人としても初戦となる今大会。上々の滑り出しに「課題の残る部分はあるが、結果だけ見れば、この大会を勝ちきることを目標にやってきたので」と満足げ。準地元で開催される9月19日開幕の愛知・名古屋アジア大会出場権の懸かる決勝に向けて、「しっかりつなげていきたい」と話した。

この日着用したシングレットは、藤波の入社に合わせて新調されたものだったという。藤波自身もデザインに参加。「R」のマークに大きな星を取り入れたデザインに「どうでした？なんか結構、アカレンジャーみたいな感じやなって、自分で思っているんですけど（笑い）」と逆質問。駆け付けた有志社員による応援団の掛け声やスティックバルーンの応援にも背中を押され、「自分1人で戦ってる感覚ではなく、みんなで戦ってる感覚でやれた」と感謝した。