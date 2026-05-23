「警戒心強いわりに情けない警備隊…」



【写真】威勢よく「シャー！」するも、犬はそっぽ向いてたとさ

そんなコメントとともに投稿された猫たちの動画が、Instagramで話題を集めています。



投稿したのは、3匹の猫たちとの日常を発信している「こたとつーちゃんと時々おたま」さん（@s.kotaro0530）。そこに映っていたのは、“敵”の侵入に警戒しながらも、どこか頼りない猫たちの姿でした。



登場するのは、長男・こたろうくん（3歳）（こた）、妹のつくねちゃん（3歳）、しらたまちゃん（2歳）（おたま）、そして“実家犬”のマルちゃん（3歳）です。



外の気配を察知…シンクロする“警備隊”

動画では、マルちゃんが家に来る前から異変を察知したこたろうくんとつくねちゃんが、並んで外の様子をうかがう姿が映し出されます。飼い主さんによると、マルちゃんが家に入る前から2匹は気配を察知していたそうです。



「こたとつくねはシンクロしながら外の様子を伺っていました」



しかし、玄関が開いた瞬間、それぞれの個性が爆発。お客さま好きのつくねちゃんは自らお出迎えに向かった一方、こたろうくんは玄関横の部屋へ、しらたまちゃんはソファ下へ避難したといいます。



「こたとおたまは来客が大の苦手なので、マルちゃん関係なくこの反応は想定内でしたね」



勇気を振り絞った“シャー！” しかし…

特に反響を呼んだのが、こたろうくんの威嚇シーンです。



普段は優しすぎる性格で、妹たちに理不尽に攻撃されても絶対にやり返さないというこたろうくん。フォロワーからは「バファリンより優しい漢」と呼ばれているそうです。



そんなこたろうくんが、この日は勇気を振り絞って「シャー！」。しかし、実はその直前、マルちゃんと目が合って硬直していたのだとか。



「すごい！と感動してカメラを向けたら、マルちゃんは全然こたの方を向いていなかったんです」



つまり、背中を向けている隙を狙った“精一杯の威嚇”だったそうです。飼い主さんも「そういうことか」と納得したといいます。



一方、しらたまちゃんも負けてはいません。「シャー！」しながらソファ下へ全力疾走。勇敢なのか情けないのか分からない姿に、コメント欄も大盛り上がりとなりました。



「警備隊 いいんです。突撃隊ではないので……あくまで警備隊ですから」

「シャーの意味なし」

「たまちゃん安定の隠れ戦法」



など、“へっぴり腰警備隊”への愛あるツッコミが相次ぎました。



唯一動じない“つおい女”つくねちゃん

そんな中、ひときわ落ち着いていたのが、つくねちゃんです。初対面の時こそ少し驚いていたそうですが、今ではすっかり慣れている様子。飼い主さんは「3兄妹の中で一番賢いので、マルちゃんのことを覚えているんだと思います」と話します。



さらに、つくねちゃんは“まずやってみる”タイプ。知らない人や新しい場所にも自ら近づき、抱っこ紐にも平然と入るなど、猫らしからぬ肝の据わり方を見せているそうです。



「今では一緒に買い物も行きますし、私の知らないご近所さんとも勝手に仲良くなっていました」



フォロワーから「お姫さま」「チンピラ」と呼ばれる理由も納得です。



“犬っぽくない犬”マルちゃん だけど猫たちは…

一方のマルちゃんも、実はかなりマイペース。知らない人が来てもほえず、他所の犬にほえられても無視するそうで、「良い意味で犬っぽさがない」といいます。ただ、猫たちには積極的に近づいていくため、こたろうくんとしらたまちゃんにとっては“天敵”。



「猫はあまりグイグイタイプが好きではないので、近寄られるたびにシャーシャーしています」



マルちゃん自身に悪気はないものの、その距離感が猫たちには難しいようです。



「一生思いが交わることはない気がします」



そう語る飼い主さんですが、だからこそ生まれる“絶妙な関係性”に、多くの人が夢中になっているのかもしれません。今回の反響について、飼い主さんはこう話しています。



「個性がバラバラなので、集まったときは毎回お祭り騒ぎです。その個性こそ、それぞれの魅力なのかなと思います」



（まいどなニュース特約・渡辺 晴子）