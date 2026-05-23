天本ハルカは“幻の1アンダー”を取り返すことに成功 「昨日の経験でうまく回れた」
＜ブリヂストンレディス 3日目◇23日◇袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース（千葉県）◇ 6732ヤード・パー72＞大雨、大風のなかラウンドした前日は、途中で中止になり無効試合となった。“2度目の”第2ラウンドを終えた天本ハルカは開口一番「疲れましたぁ」。1つスコアを伸ばし、トータル1オーバーで明日の最終日へ向かう。
【ライブフォト】こんな風に打ちたい 左腕がピンッと伸びた天本のインパクト！
「風も強かったし、きょうはきょうで難しかった。でも昨日の経験があったのでうまく回れました」。そのなかで記録したきょうの“1アンダー”は、気持ちを整えるうえでも大きなスコアだ。 前日、中止が決まった時、天本は1つ伸ばした状態だった。これは難コンディションのなかでプレーした選手のうち唯一のアンダーパー。“幻の1アンダー”になりそうだったが、それを取り戻した。「（1アンダーより悪かったら）昨日はなんだったんだとなるし、悲しいだろうなと思っていました」。この日もタフな18ホールではあったが、きのうのプレーは無駄にならなかった。 10番からスタートした前半で3つ伸ばしながら、後半に3つのボギー（1バーディ）を喫したのは悔しい。だが、「なんかひさしぶりにアウトを回ったな、という感じ」と言って大笑い。ラウンド中には同伴競技者だった永井花奈と、「（第1組スタートで）うちらが一番長く回ってるし、ゴルフ場にも長くいるよね」と話していたともいう。54ホールの短縮競技になったが、「ちゃんときょうが3日目で、あしたが最終日っていう感じです」と、体感は4日間大会のままだ。 「71」は午前組で回った選手のベストスコアタイ。「後半はパターも入らなかったし、長いホールもあるので仕方ない。アンダーできょう一日を終えることができたのでそれはよかった」と、これが“回復剤”にもなる。前日は「雨、風に対応していたのでスイングを修正したかった」と、疲れた体を奮い立たせ、ラウンド後に30分ほど練習場で打ち込みも行っていた。 2日続けて3時起きだったが、きょうはもう少し遅くまで眠ることができそう。ちなみに無効になったラウンドで唯一のバーディをチップインで奪った13番パー4は、この日も奥2メートルのチャンスをものにした。“2日続けて”バーディも気分をよくする。「本当に難しいコースですけど、難しいところは嫌いではない。1日楽しくやりたいですね」。最後は晴れやかに締めくくりたい。（文・間宮輝憲）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
随時更新！ ブリヂストンレディス リーダーボード
天本ハルカ プロフィール＆戦績
「午後・午前組から優勝したら面白い」 青木瀬令奈が新パター「ノコノコ」とともに目指す“逆転劇”
スパイダーに対抗？ オデッセイの“タートル”がツアーに登場 青木瀬令奈は一目惚れ「小ぶりで慣性モーメントが高い」
遅延→中断→ドタバタ中止 大雨のなかのプレーはすべて幻に「予想不能な天候」
【ライブフォト】こんな風に打ちたい 左腕がピンッと伸びた天本のインパクト！
「風も強かったし、きょうはきょうで難しかった。でも昨日の経験があったのでうまく回れました」。そのなかで記録したきょうの“1アンダー”は、気持ちを整えるうえでも大きなスコアだ。 前日、中止が決まった時、天本は1つ伸ばした状態だった。これは難コンディションのなかでプレーした選手のうち唯一のアンダーパー。“幻の1アンダー”になりそうだったが、それを取り戻した。「（1アンダーより悪かったら）昨日はなんだったんだとなるし、悲しいだろうなと思っていました」。この日もタフな18ホールではあったが、きのうのプレーは無駄にならなかった。 10番からスタートした前半で3つ伸ばしながら、後半に3つのボギー（1バーディ）を喫したのは悔しい。だが、「なんかひさしぶりにアウトを回ったな、という感じ」と言って大笑い。ラウンド中には同伴競技者だった永井花奈と、「（第1組スタートで）うちらが一番長く回ってるし、ゴルフ場にも長くいるよね」と話していたともいう。54ホールの短縮競技になったが、「ちゃんときょうが3日目で、あしたが最終日っていう感じです」と、体感は4日間大会のままだ。 「71」は午前組で回った選手のベストスコアタイ。「後半はパターも入らなかったし、長いホールもあるので仕方ない。アンダーできょう一日を終えることができたのでそれはよかった」と、これが“回復剤”にもなる。前日は「雨、風に対応していたのでスイングを修正したかった」と、疲れた体を奮い立たせ、ラウンド後に30分ほど練習場で打ち込みも行っていた。 2日続けて3時起きだったが、きょうはもう少し遅くまで眠ることができそう。ちなみに無効になったラウンドで唯一のバーディをチップインで奪った13番パー4は、この日も奥2メートルのチャンスをものにした。“2日続けて”バーディも気分をよくする。「本当に難しいコースですけど、難しいところは嫌いではない。1日楽しくやりたいですね」。最後は晴れやかに締めくくりたい。（文・間宮輝憲）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
随時更新！ ブリヂストンレディス リーダーボード
天本ハルカ プロフィール＆戦績
「午後・午前組から優勝したら面白い」 青木瀬令奈が新パター「ノコノコ」とともに目指す“逆転劇”
スパイダーに対抗？ オデッセイの“タートル”がツアーに登場 青木瀬令奈は一目惚れ「小ぶりで慣性モーメントが高い」
遅延→中断→ドタバタ中止 大雨のなかのプレーはすべて幻に「予想不能な天候」