勝俣陵と細野勇策が首位に並ぶ 木下稜介は2差3位 日本タイトル4冠かかる?川泰果は6位に浮上
＜日本プロゴルフ選手権 センコーグループカップ 3日目◇23日◇蒲生ゴルフ倶楽部（滋賀県）◇6991ヤード・パー72＞国内男子メジャーの第3ラウンドが終了した。首位と1打差の2位タイから出たツアー1勝の勝俣陵と細野勇策がともに「70」で回り、トータル13アンダーで首位に並んで最終日を迎える。
【写真】バンカーのヘリから脱出する選手は誰だ!?
2打差の3位には木下稜介、古川龍之介、ソン・ヨンハン（韓国）の3人が続く。 史上7人目の日本タイトル4冠がかかる?川泰果は、この日のベストスコアとなる「67」をマークして、石坂友宏、岡田晃平と並び首位と3打差の6位タイに浮上した。 先週の「関西オープン」で13年ぶりに優勝を挙げた藤本佳則は、平均飛距離333ヤードの出利葉太一郎、池村寛世と並んでトータル9アンダー・9位タイにつけている。 ?川同様、日本タイトル4冠がかかる小平智は、今平周吾らと並びトータル6アンダー・16位タイ。永久シード選手で大会2勝を誇る53歳の片山晋呉はトータル5アンダー・19位タイで3日目を終えている。 【第3ラウンドの上位成績】 1位：細野勇策（-13） 1位：勝俣陵（-13） 3位：ソン・ヨンハン（-11） 3位：古川龍之介（-11） 3位：木下稜介（-11） 6位：?川泰果（-10） 6位：岡田晃平（-10） 6位：石坂友宏（-10） 9位：出利葉太一郎（-9） 9位：藤本佳則（-9）9位：池村寛世（-9）
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プロ18年で生涯獲得賞金額159万円 QT625位の44歳がメジャー好発進
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