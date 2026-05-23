¡ÚÂô¿¬¥¨¥ê¥«¡Û¡Ö40Âå¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¡×ÃÂÀ¸Æü¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ËÂç´î¤Ó ¡Öº£Ç¯¤Ï»³¤ò¹¶¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÀë¸À
ÇÐÍ¥¤ÎÂô¿¬¥¨¥ê¥«¤µ¤ó¤¬¡¢Ìó20Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¡ØDAY OFF¡Ù¤Î´©¹ÔµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¡£ÂçÃÀ¤Ë¥Ç¥³¥ë¥Æ¤ò½Ð¤·¤¿¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥É¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÂô¿¬¥¨¥ê¥«¡Û¡Ö40Âå¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¡×ÃÂÀ¸Æü¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ËÂç´î¤Ó ¡Öº£Ç¯¤Ï»³¤ò¹¶¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÀë¸À
ËÜºî¤Ï¡¢Âô¿¬¤µ¤ó¤¬´°Á´¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡£30ÂåºÇ¸å¤ÎÇ¯¤Ë»£¤ê²¼¤í¤µ¤ì¤¿ÁÇ´é¤äÆü¾ï¡¢Èþ³Ø¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìºý¤Ç¤¹¡£
Âô¿¬¤µ¤ó¤Ïà¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¡£¤É¤ó¤ÊµÙÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤¿¤À³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òËèÆü»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿á¤È¡¢»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¡¢¿åÃæ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¹¥¥ó¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤ò¤¹¤ë°ìËç¡£à³¤¤ÎÃæ¤Ï°ìÈÖ¼«Ê¬¤¬¡ÖÌµ¡×¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡¢¡ÖÁÇ¡×¤Ë¤Ê¤ì¤ë½Ö´Ö¡£ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿á¤È¡¢ËþÂ¤½¤¦¤ËÏÃ¤·à¤è¤¯¸«¤ë¤È¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸å¤í¤ÎÊý¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬¥¤¥ë¥«¡£¥¤¥ë¥«¤È°ì½ï¤Ë±Ë¤°¤Î¤¬¹¥¤¡£¤½¤ì¤ò¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´ñÀ×Åª¤Ê°ìËç¤À¤Ã¤¿á¤È¡¢¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£Ç¯4·î¤Ë40ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿Âô¿¬¤µ¤ó¤Ë¡¢ËÜºî¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬²ÖÂ«¤òÂ£Äè¡£Âô¿¬¤µ¤ó¤Ïà¤¦¤ì¤·¤¤¡Á¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ªá¤È¡¢º£Æü°ìÈÖ¤Î¾Ð´é¡£à40ºÐ¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯°ÕÌ£¤Î¤¢¤ëÇ¯¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿´¶Åª¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤¿¤À40Âå¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹á¤È¡¢À¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
40ºÐ¤ÇÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤ÈàÀµÄ¾¡¢º£¤¹¤°Àø¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï»ç³°Àþ¤¬°ìÈÖÉÝ¤¯¤Æ¡Äº£Ç¯¤Ï»³¤ò¹¶¤á¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹á¤È¡¢¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û