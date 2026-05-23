杉浦太陽、第5子次女・夢空ちゃんの“笑顔写真”に反響 妻・辻希美との3ショットも
タレント・杉浦太陽が、23日までに自身のインスタグラムを更新。妻でタレントの辻希美、次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）との３ショットを公開した。
【写真あり】杉浦太陽、第5子次女・夢空ちゃんの“笑顔写真”
杉浦は「ユメちゃんのSmile Again」とつづり、夢空ちゃんを抱きしめる辻とそれに寄り添う杉浦の3ショット、夢空ちゃんのソロショットを公開。夢空ちゃんはどの写真でも愛らしい笑顔を見せている。
杉浦と辻は、2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・15）、13年3月に次男・昊空さん（そら・13）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に次女・夢空ちゃんが誕生した。
【写真あり】杉浦太陽、第5子次女・夢空ちゃんの“笑顔写真”
杉浦は「ユメちゃんのSmile Again」とつづり、夢空ちゃんを抱きしめる辻とそれに寄り添う杉浦の3ショット、夢空ちゃんのソロショットを公開。夢空ちゃんはどの写真でも愛らしい笑顔を見せている。
杉浦と辻は、2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・15）、13年3月に次男・昊空さん（そら・13）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に次女・夢空ちゃんが誕生した。