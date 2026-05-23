「中日３−５広島」（２３日、バンテリンドーム）

プロ初の１番に抜てきされた広島・名原典彦外野手が、デビューから２試合連続マルチ安打を記録。５打数２安打でチームの勝利に貢献した。

９２番のユニホームが間に合わず、２試合連続で育成時代の背番号１２１で出場。中日先発の大野に対して、初回先頭はカウント１−２から内角高めの１４２キロを中前に運んだ。

３打席目の四回２死一塁もカウント２−２から内角へのカットボールをコンパクトなスイングで捉えた。左前打となると、一塁上で右拳を挙げて吠えた。「Ｊ ＳＰＯＲＴＳ２」の中継で解説した鹿島忠氏（元中日）は、「（体の）軸が流れないんですよね。きちっとした中で始動していきますし、非常に綺麗なバッティングですね」と絶賛した。

名原は２１日に支配下登録されたばかり。青森大から２０２２年度育成ドラフト１位で入団したが、同期の育成選手だった中村貴、辻はすでに支配下登録されており、名原は最も遅い支配下登録だった。

２２日・中日戦では「８番・右翼」でプロ初出場初スタメン。２打席目に柳から中前打を放ってプロ初安打。七回には右中間を破り、初タイムリーとなる三塁打で初打点も記録。２安打１打点と躍動した。

「もう、とにかくもう必死に。気合と根性で、どうにかっていう感じでした。必死にやっていたので、あまり覚えてないです」と振り返っていた。

ネットでは「名原くんはポジれる〜」「名原一気にスタメン掴む もしかして？」「インコースの捌きいいね！！」「今のカープに絶対必要な逸材かも」「名原って何者なの！？」「彗星のごとく現れたカープの原石か」「派手にやばいな」「眩しすぎる」と絶賛する声が相次いだ。