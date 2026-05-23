■AFC女子チャンピオンズリーグ 決勝 東京ヴェルディ（日本）0ー1ネゴヒャン女子蹴球団（北朝鮮）（日本時間23日、韓国・水原）

日テレ・東京ヴェルディベレーザはネゴヒャン女子蹴球団に敗れ、準優勝。日本勢初となるアジア制覇にはあと一歩届かなかった。

日本女子プロサッカーリーグ「WEリーグ」に所属する東京ヴェルディ。準決勝ではオーストラリアのメルボルン・シティに3ー1で勝利し、初の決勝へ駒を進めた。

試合は序盤から、準決勝で2得点を挙げている塩越柚歩（28）を中心に積極的にゴールを狙いにいく。しかし0ー0のまま前半44分、ネゴヒャン女子蹴球団のFW、キム・キョンヨンに今大会4ゴール目を決められ先制を許した。

1点ビハインドで迎えた後半、立ち上がり直後に再びキム・キョンヨンがヘディングシュート。しかし、GK大場朱羽（23）が好セーブで阻んだ。終盤に入り、19歳・眞城美春のコーナーキックから村松智子（31）が飛び込むも1点が遠かった。

0ー1のままアディショナルタイムの4分間、ゴール前までボールを運び果敢に狙うがゴールネットを揺らせなかった。東京ヴェルディベレーザはアジアの頂点に惜しくも届かず、涙をのんだ。また、DF・岩清水梓（39）は今シーズン限りでの現役引退を発表しており、この試合が現役最後の1戦となっていた。