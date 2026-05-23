◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・西 ▽第１８節 広島４―２名古屋（２３日・Ｅピース）

西地区で１位の可能性を残していた２位・名古屋はアウェーで広島に大敗した。前節はＣ大阪に１―６で敗れ、連勝が３で止まり、首位陥落。西の１位でゴールテープを切るどころか、まさかの２戦大量１０失点で地域リーグラウンドの首位通過が消滅した。

前半３３分、広島ＦＷ中村草太に左足で先制を許し、追う展開となった。前半アディショナルタイム（ＡＴ）２分、左サイドからのクロスをＦＷ山岸祐也が押し込み、今大会１０点目となるゴールで同点とした。だが、直後の同ＡＴ４分、広島に勝ち越し点を許し、１―２で前半を折り返した。

後半立ち上がりに、広島・中野就斗にミドルシュートを決められると、後半６分にＦＷ木村勇大がゴール前でヘディングシュートを放つも、ＧＫ大内一生に防がれる。同１１分には広島・鈴木章斗に右足で決められ、決定的な４点目を与えた。

その後も、名古屋はサイド攻撃を見せ、後半２２分、ＭＦ森島司の中央からのミドルシュートで１点を返した。チームは敗れ、勝ち点３１から伸ばすことはできず、２位以下が確定した。