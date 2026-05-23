◆陸上 関東学生対校選手権 第３日（２３日、栃木・カンセキスタジアムとちぎ）

男子１部４００メートル障害準決勝で、４月の日本学生個人選手権を制した東洋大の柳田聖人（きよと、４年）が４９秒８２の１組１着で２４日の決勝に進んだ。最後は余力を残してフィニッシュし「前半そこそこのスピードで行けて、１０台目までしっかり走れた。良かったかなと思います」とさわやかに汗をぬぐった。

大学で競技引退を表明しており「やり切りたい」と熱い思いで今シーズンに挑んでいる。４月の学生個人選手権で全国初タイトルを手にし「勝ち切れた経験は大きい。関東インカレも勝てるように頑張りたいです」と確実に自信がついている。

兄は１００メートルで日本歴代５位（１０秒００）の大輝（ホンダ）。今春に東洋大を卒業し、社会人となった兄からは最後の関東インカレに向けて「楽しくやってくれれば」とエールを受けたという。「楽しい思いも苦しい思いもした大会なので、最後は良い思い出で終われるように、自己ベストを出して終わりたい」と勢いを落とさず大学ラストイヤーを走りきる。

関東インカレは１９１９年に第１回大会が行われ、今年が第１０５回。１９２０年に始まり、今年１月に第１０２回大会が行われた箱根駅伝より歴史は長い。例年５月に開催。各校各種目に３人以内が出場できる。１位８点、２位７点…８位１点が与えられ、対校戦で総得点を競う。男子は１６校の１部、それ以外の２部、大学院生の３部に分けられる。１部の１５、１６位と２部の１、２位が翌年に入れ替わる。女子はすべての大学が１部、大学院生が２部で入れ替えはない。