永野芽郁、髪バッサリでイメチェン 反響相次ぐ「めちゃくちゃかわいすぎる」
俳優・永野芽郁のスタッフによるインスタグラムが、23日までに更新。髪をバッサリと切った永野の姿を公開した。
【写真】永野芽郁、髪バッサリでイメチェン
インスタでは「フォトブック&スタイルブック スペシャルBOX「MAGNOLIE」の発売を記念してオフィシャルグッズの販売が決定しました！タイトルである「MAGNOLIE」の花をモチーフにしたデザインアイテムをはじめ、永野が大好きなラーメンに関連したグッズなどバラエティ豊かなラインナップをご用意しました」と写真を添えて投稿。
ファンからは「めちゃくちゃかわいすぎる」「元気もらえる」「かわいい！」などといった感想が相次いで寄せられている。
【写真】永野芽郁、髪バッサリでイメチェン
インスタでは「フォトブック&スタイルブック スペシャルBOX「MAGNOLIE」の発売を記念してオフィシャルグッズの販売が決定しました！タイトルである「MAGNOLIE」の花をモチーフにしたデザインアイテムをはじめ、永野が大好きなラーメンに関連したグッズなどバラエティ豊かなラインナップをご用意しました」と写真を添えて投稿。
ファンからは「めちゃくちゃかわいすぎる」「元気もらえる」「かわいい！」などといった感想が相次いで寄せられている。