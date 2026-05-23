プロ初登板も、自身の暴投で得点を許した下村は納得のいかない表情でベンチに戻る＝２２日

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　阪神の藤川球児監督（４５）が２３日、前日２２日にファームリーグ・オリックス戦（ＳＧＬ）で、プロ初登板を果たした下村海翔投手（２４）について言及した。

　２０２３年度ドラフト１位右腕は、入団後にトミー・ジョン手術を受けた。初の実戦マウンドは１回１安打１失点で、最速は１５２キロ。映像でもチェックした指揮官は「大きな一歩ですね」と話した。

　登板後には涙を流した右腕について「やっぱりそれだけ苦しかったんだろうし。普段、健康でやっている選手たちも、そういうところに差しかかることがある。チーム全体像として彼の姿を見て、学べることが現役選手にはある」と続けた。

　その上で今後について「次はシムゲームで３イニング」と説明。対外試合でイニングを伸ばすのではなく、シート打撃で３イニングに登板させる。「こちらがきっちりとプランを持っておくことが非常に重要」とし、「通常の故障者の選手であれば１イニングを投げたら次は３イニングなんですけど、彼の場合、１イニングを初めて投げたばかりなので。通常プランではなく、きっちりと逆算した上で一度ここは待って、３イニング分消化して、それが順調に消化できれば次のステップへと」と意図を明かした。

　シーズン開幕後には２度、１軍の練習に呼び投球練習をチェックするなど、慎重に慎重を重ねながら経過を見守ってきた。「しっかり１軍トップレベルから見つめたプランを組んでいく」と指揮官。着実に、１軍デビューの日が近づいている。