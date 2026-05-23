阪神の藤川球児監督（４５）が２３日、前日２２日にファームリーグ・オリックス戦（ＳＧＬ）で、プロ初登板を果たした下村海翔投手（２４）について言及した。

２０２３年度ドラフト１位右腕は、入団後にトミー・ジョン手術を受けた。初の実戦マウンドは１回１安打１失点で、最速は１５２キロ。映像でもチェックした指揮官は「大きな一歩ですね」と話した。

登板後には涙を流した右腕について「やっぱりそれだけ苦しかったんだろうし。普段、健康でやっている選手たちも、そういうところに差しかかることがある。チーム全体像として彼の姿を見て、学べることが現役選手にはある」と続けた。

その上で今後について「次はシムゲームで３イニング」と説明。対外試合でイニングを伸ばすのではなく、シート打撃で３イニングに登板させる。「こちらがきっちりとプランを持っておくことが非常に重要」とし、「通常の故障者の選手であれば１イニングを投げたら次は３イニングなんですけど、彼の場合、１イニングを初めて投げたばかりなので。通常プランではなく、きっちりと逆算した上で一度ここは待って、３イニング分消化して、それが順調に消化できれば次のステップへと」と意図を明かした。

シーズン開幕後には２度、１軍の練習に呼び投球練習をチェックするなど、慎重に慎重を重ねながら経過を見守ってきた。「しっかり１軍トップレベルから見つめたプランを組んでいく」と指揮官。着実に、１軍デビューの日が近づいている。