【CAA】ポルノグラフィティ、オレンジカーペット登場 遊び心あふれるスーツ姿披露
ポルノグラフィティが23日、都内で行われたアニメの祭典『クランチロール・アニメアワード2026』に登場。オレンジカーペットを歩いた。
【画像】テーマとなった路面電車もポルノグラフィティ 「言伝 ーことづてー」ジャケット
新藤晴一は、繊細な装飾が施されたブラックジャケットを主役にしたスタイリングを披露。岡野昭仁は、白シャツをアクセントに効かせたジャケットスタイルにサングラスを合わせ、遊び心のある着こなしで魅了した。それぞれ異なるテイストながらも、統一感のあるブラックコーデだった。
ポルノグラフィティは、テレビアニメ『僕のヒーローアカデミア』10周年および完結記念のパフォーマンスを行う。
本アワードは、200以上の国と地域でアニメやマンガを提供しているアメリカに拠点を置くクランチロール（Crunchyroll, LLC）が開催。全世界のアニメファンの投票によりアニメ作品、キャラクターやクリエイターの功績を称え選出される。
【画像】テーマとなった路面電車もポルノグラフィティ 「言伝 ーことづてー」ジャケット
新藤晴一は、繊細な装飾が施されたブラックジャケットを主役にしたスタイリングを披露。岡野昭仁は、白シャツをアクセントに効かせたジャケットスタイルにサングラスを合わせ、遊び心のある着こなしで魅了した。それぞれ異なるテイストながらも、統一感のあるブラックコーデだった。
ポルノグラフィティは、テレビアニメ『僕のヒーローアカデミア』10周年および完結記念のパフォーマンスを行う。
本アワードは、200以上の国と地域でアニメやマンガを提供しているアメリカに拠点を置くクランチロール（Crunchyroll, LLC）が開催。全世界のアニメファンの投票によりアニメ作品、キャラクターやクリエイターの功績を称え選出される。