◇明治安田J1百年構想リーグ西地区 名古屋2―4広島（2026年5月23日 ピースウイング）

大阪で見た悪夢は、広島でも続いていた。首位・神戸に勝ち点1差で迎えた最終節。名古屋が勝てば十分に可能性があった西地区1位の希望も、ディフェンスの崩壊であっけなく砕け散った。

クラブとしては11年ぶりとなる6失点を喫したアウェー・C大阪戦から中5日。ペトロビッチ監督は前節と全く同じ11人をスタメンでピッチへ送り出した。

「6点取られて負けるのは、0―1で6回負けるよりマシだよ」

試合後、強気な姿勢を崩さなかった指揮官でも、短期間での抜本的改革は困難だった。序盤こそリスクを冒さず、手堅く守っていたDF陣は、1対1でボールを失い、ピンチを招く場面が増えていく。前半33分に先取点を許し、アディショナルタイムに追いついたものの、直後に再び失点して1―2で折り返した。

後半2分には、ゴール前でフリーにした広島MF中野にゴールを許し、11分にもFW鈴木に右足弾を浴びた。ペトロビッチ監督は後半14分に5試合ぶりのベンチ入りとなるMF森島を投入。期待に応え、8分後に得点を決めたものの、時はすでに遅すぎた。