ロイヤルズなどで通算１６勝を挙げた投手で元メジャーリーガー、マック鈴木氏（５０）が２２日、ブログを更新。現役への思いをつづった。

マック氏は滝川第二高を中退し、１９９２年に１６歳で単身渡米。独立リーグチームの雑用係として米球界に飛び込み、９８年にメジャー初勝利。２００２年度ドラフトの２巡目でオリックスに指名され、入団。ＮＰＢへの逆輸入プレーヤーとしても話題を集めた。私生活では２０１４年にクワバタオハラ・小原正子と結婚し、３児（２男１女）の父となった。

ブログでは、イベントで子供たちの前で投球したこと、納得いかず、休憩中に現役大学生にボールを受けてもらったことを明かし、「イップスじゃなかったら 現役に復帰したい気持ちがあります ストレスフリーで投げていた１０代の感覚が戻ってこないかなぁ」とつづった。

２０年１０月のブログでは「現役の頃から認めたくはなかったんですが イップスでした」と告白。「お父さんとするキャッチボールや友達とするキャッチボールが最高に楽しいから 継続出来た野球」と振り返った。また、「実は１９歳のマリナーズキャンプ初年度参加の初日に人生初の肩を痛めてしまい 結局２度の肩の手術を経験 実はその１９歳からイメージ通りの球が投げれなくなってしまいました」などと明かしていた。