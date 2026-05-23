日本で“土足マナー違反”の原因は「足上げる癖があった」から？韓国女優の遅れた釈明に見る余罪感

はたして「習慣だった」という言葉は、免罪符になり得るのだろうか。日本の空港での“土足マナー”をめぐって批判を浴びた女優のミン・ドヒ（31）が、当時の騒動について改めて自らの思いを語った。

【写真】ミン・ドヒ、日本の空港で「土足マナー違反」

ミン・ドヒは5月13日、自身のYouTubeチャンネルにて、ドラマ『応答せよ1994』で演じたチョ・ユンジンというキャラクターに扮する企画映像を公開した。

その中で制作陣から、最近世間を騒がせた件について話を振られると、彼女はすぐに「そうだ。申し訳ない」と謝罪の言葉を口にした。

問題の発端は、昨年9月に彼女が公開した日本旅行中の写真である。

ミン・ドヒは母親と東北地方を旅する様子をSNSに投稿したが、仙台空港のベンチにおいて、靴を履いたまま足を座席に乗せた写真を公開して大きな批判を招いた。「公共の場所で土足のまま足を上げるのは非常識だ」「旅行中であっても最低限のマナーは守るべきだ」といった厳しい声が相次いだ。

当時、彼女は「不注意な行動で多くの方に不快感を与えて申し訳ない」と謝罪し、「靴を履いたまま足を上げた姿は望ましいものではなく、公人としてもっと注意すべきだった」と深く反省する姿勢を見せていた。

ミン・ドヒ（写真提供＝OSEN）

今回の動画で彼女は、その行動に至った背景についても言及している。背が低いために椅子に座っても足が床に届かず、あぐらをかいたり足を上げたりすることが習慣になっていたというのだ。

本人も「言い訳に聞こえるかもしれない」と断りつつ、騒動がその習慣を改める決定的なきっかけになったと述べている。

確かに、彼女なりの理由はあったのだろう。体型によっては椅子に座った際の姿勢が安定しないこともあるし、無意識に足を上げたくなる心理も理解できなくはない。本人にとっては悪意のない、長年の何気ない癖だったはずだ。

しかし、その説明が行為そのものを正当化することにはならない。

自宅のソファであればどのような姿勢でいようと自由だが、空港のベンチは不特定多数が利用する公共の設備である。そこに靴のまま足を乗せる行為は、次に利用する人への配慮を欠いたものと見なされても仕方がない。

問題の本質は足の長さにあるのではなく、私的な習慣をそのまま公共の空間に持ち込んでしまったことにある。

これは日本だから特別に問題視されたわけではない。韓国においても、靴を履いたまま公共の座席に足を乗せる行為は、一般的に受け入れられるものではない。ましてや多くの人々が行き交う空港では、個人の快適さよりも、他人が使う場所を清潔に保つ意識が求められる。

（写真＝ミン・ドヒInstagram）

その意味で、今回の「習慣だった」という説明は、別の危うさを浮き彫りにしている。日本の空港での出来事が、単なる一度きりの不注意だったのかという疑念を抱かせるからだ。

一度だけの過ちであれば「うっかりしていた」と受け流す余地もある。しかし、本人がそれを“習慣”と認めた瞬間、受け手の印象は変化する。たまたまその時だけではなく、日常的にそのような振る舞いをしていたのではないかと、写真に残っていない場面まで想像されてしまうのだ。

また、今回の件は、SNS時代の芸能人にとっては何気ない習慣すらもリスクになり得ることを示している。本人にとっては自然な動作であっても、その姿が公開された瞬間に、私的な癖は公共マナーという物差しで裁かれることになる。

特に著名人は、日常の何気ない一枚から、立ち居振る舞いや常識の有無を判断されてしまう。だからこそ、公人としての細心の注意が必要とされるのだ。

今回の説明は騒動の経緯を知る一助にはなったが、「習慣だった」という言葉が免罪符になることはない。むしろ習慣だったからこそ、無意識のマナー違反が繰り返されていたのではないかという疑念を残す結果となった。

公共の場における振る舞いは、たとえ悪意がなかったとしても、それが無意識のうちに繰り返される点にこそ怖さがあるといえる。

（記事提供＝スポーツソウル日本版）