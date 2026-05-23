神戸のWEST１位が決まる！ ２位名古屋は４失点完敗、選手たちはうなだれる
最終節でWESTの１位が決まった。
J１百年構想リーグ地域リーグラウンドWESTで、ラスト１試合を残し、勝点32で首位に立つ神戸を、２位の名古屋が１ポイント差で追う。
５月23日に行なわれた最終節で、神戸は福岡のホームに乗り込み、名古屋は敵地で広島と対戦。いずれの試合も同時刻に始まった。
神戸はマテウス・トゥーレルの得点でリードを奪う。この１点が決勝点となり、１−０で勝利した。
名古屋は先制を許すも、山岸祐也のゴールで追いつく。だが、その後に痛恨の３失点。森島司のチーム２点目など粘りを見せたが、２−４で敗れた。タイムアップ後、名古屋の選手たちはピッチに座り込むなど、うなだれた。
この結果、名古屋の首位奪取は叶わず。勝点を35に伸ばした神戸のWEST１位が確定した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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神戸はマテウス・トゥーレルの得点でリードを奪う。この１点が決勝点となり、１−０で勝利した。
名古屋は先制を許すも、山岸祐也のゴールで追いつく。だが、その後に痛恨の３失点。森島司のチーム２点目など粘りを見せたが、２−４で敗れた。タイムアップ後、名古屋の選手たちはピッチに座り込むなど、うなだれた。
この結果、名古屋の首位奪取は叶わず。勝点を35に伸ばした神戸のWEST１位が確定した。
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