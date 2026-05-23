巨人の田中将大投手（37）が23日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。意外な好物を明かした。

この日のテーマは「No.1パン」。

後輩の戸郷翔征投手（26）と仲良く並び、辻岡義堂アナウンサー（39）、そして大の巨人ファンである「BE：FIRST」のLEO（27）から直撃されたマー君。

「No.1でしょ？あ〜〜〜…う〜〜〜〜〜ん…」とうなったあとで「レーズンパン」と回答した。

「多分レーズンが好きなんでしょうね」とし、「食パンみたいなのでもいいし、バゲットみたいな感じのんでもいいし。僕、アイスクリームもラムレーズンが好きだし、チーズケーキとかも底にレーズンが敷かれているやつは好きだし」と“レーズン愛”を語った。

辻岡アナから「レーズンを単体で召し上がることもあるんですか？」と問われると「全然ありますね。普通にレーズンだけ袋で買って…つまんだりとかします」とマー君。

隣から戸郷が「おしゃれだなぁ…」と感心すると、「おしゃれか？レーズンパンって言ってるだけやから」とポツリ。それでも戸郷が「一周回ってるな、やっぱ人生。いろんなパン食べてきてるでしょ」といじると、「テキトーなこと言うな」と苦笑いのマー君。後輩との仲の良さをにじませていた。

なお、ほかの選手たちの回答は門脇が「クロワッサン」、船迫が「食パン」、浦田が「薄皮チョコパン」、石川が「チョコクリームふわふわちぎりパン」、増田陸が「ソフトフレッシュ」（関西限定）と「ふんわりメロンパン」。LEOは「ホイップあんぱん」だった。