飼い主さんとの時間が増えて嬉しすぎる猫が取った行動とは…？“永遠のバブちゃんみがたまらない”と話題で、動画は7万9千再生を突破。「無限甘えん坊モードに突入w」「幸せそうなにゃんこに癒される」など、たくさんのコメントが寄せられています。

【動画：お腹の上に乗ってきたネコ→30分以上動かなくて…愛にあふれた『幸せなひととき』】

重いけど幸せ

YouTubeチャンネル『まんまるとらまる』に投稿されたのは、飼い主さんに盛大に甘える猫の様子です。登場するのは、茶トラ模様の元保護猫「とらまる」ちゃんと、同居猫の「ももまる」ちゃん。

この日とらまるちゃんは、横になっていた飼い主さんのおなかの上に乗り、そのまま30分以上動かなかったのだそうです。「結構重い。でもかわいい」という2つの気持ちを抱きながら、飼い主さんはとらまるちゃんを撫で続けてあげたといいます。とらまるちゃんは気持ちよさそうに目を細めて、ほわっととろけるような表情を見せていたのだとか。

甘えん坊スイッチ全開

さすがに重さが限界に達した飼い主さんは、そっと起き上がり、とらまるちゃんを抱っこする体勢に変えられたのだそう。腕の中で撫でられるとらまるちゃんは、これ以上ないほどの“至福”を全身で表現していたとのこと。

実は最近、飼い主さんの赤ちゃんが保育園に通いはじめたことで、日中は猫たちと飼い主さんだけの時間が増えたのだとか。その結果、とらまるちゃんの甘えん坊スイッチが完全にONになり、「今のうちにいっぱい甘える！」とばかりに、全力で寄り添ってくるようになったといいます。

平和なひととき

翌朝には、子どもたちととらまるちゃん・ももまるちゃんが仲良く触れ合う光景が広がり、見る人々の心をほっこり和ませてくれます。

ファミリーの優しい世界に浸っていると、突如とらまるちゃんがラグで爪とぎをはじめ、飼い主さんは「やめてぇ！」と絶叫してしまったとのこと。甘えん坊で天使のような顔をしていても、やることはしっかり猫というギャップがまた愛おしい最高のオチを披露してくれたのでした。

投稿には、「ママにべったりでかわいいね」「重いけど…幸せ感じちゃうよねw」「いっぱい甘えられてよかったね！」など、たくさんのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル『まんまるとらまる』では、この他にも猫たちのかわいい姿をたくさん見ることができます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「まんまるとらまる」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。