猫と暮らすお部屋の『消臭方法』5選

猫がいる部屋特有の何とも言えないあのニオイ。実はほんの少しの工夫があれば改善できるのです。ということで今回は、猫と暮らすお部屋の『消臭方法』を5つ紹介いたします。

1.猫トイレを清潔に保つ

猫の排泄物をこまめに撤去し、時々（1ヶ月～2ヶ月おきに）本体の掃除を行うようにすると、独特の尿臭や便臭から解放されます。

猫がいる空間の詝ニオイ詝の最たるものはトイレ臭といっても過言ではないので、汚れに気づいたら積極的に掃除をしてみてください。

なかなか手が回らないというご家庭では、消臭力の強い猫砂に変更するだけでも状況が変わります。

2.食べ残しを放置しない

猫がいるご家庭でやりがちなのが置き餌です。もちろん留守番の関係で致し方ない事情もあると思いますが、詝ニオイの原因になる詝という観点からいえば避けたほうが良いです。

時間帯を決めてその都度食事を出すほうが衛生的ですし、部屋中に詝餌臭さ詝が充満することを防ぐことができます。

このように『食べ残しを放置しない習慣』もまた、お部屋の消臭につながります。置き餌が避けられない場合は、通気性が良い場所を選ぶと良いでしょう。

3.抜け毛を放置しない

猫そのものに体臭はほとんどありませんが、放置された抜け毛はやがてニオイの元に変化します。

なぜかというと、あらゆる汚れを吸着したほこりと一体化して詝臭い毛埃詝に進化するからです。

特にじゅうたん貼りの部屋は抜け毛が密着しやすいので気をつけましょう。掃除機で大まかな埃を吸い取り、粘着ローラーで細かな抜け毛を除去してみてください。

このように『抜け毛を放置しない習慣』は、お部屋に漂う詝猫臭さ詝を軽減させます。ある一定の消臭効果があるので試してみてください。

4.猫自身のブラッシングを行う

猫そのものをブラッシングし、余分な毛を取り除くこともニオイの発生を抑えてくれます。猫自身に対しては血行促進の効果があるので、一石二鳥です。

短毛種の場合は最低でも1週間に1回、長毛種の場合は最低でも2日に1回ブラッシングをしてあげましょう。

5.顔周辺のケアをする

ブラッシングとは別に、顔周辺のケアもやってみてください。実は猫の顔にはいくつか臭うポイントがあるのです。

まずはお口周りです。ここには食べカスが付きやすく、放置すると雑菌が増えてしまいます。これがニオイを作り出すので、適切なケアをすることが大切です。毛繕いが苦手な猫や子猫、介護が必要な高齢猫に対してはこまめな顔拭きを心がけましょう。

食べカスが付きにくい猫でも要注意です。猫の頬にはフェロモンを放出する臭腺があります。時々この場所からフェロモンのニオイがすることがあるので、スキンシップの延長として『シートシャンプー』をしてあげると良いでしょう。

そうすることで、猫そのものから漂う詝猫臭さ詝をカバーします。

中にはNGな対処法も！

ここまでは、お部屋に染み付きがちな詝猫臭さ詝を消す方法について紹介いたしました。お次は、たとえ消臭が目的でもやってはいけないNG行為をピックアップしていきます。

香りが強い芳香剤で誤魔化す

手っ取り早く消臭したいからといって、香りが強い芳香剤で誤魔化すのはやめましょう。

これでは根本的な解決には至れない他、嗅覚が発達した猫の体調にも悪影響を及ぼす危険性があります。

芳香剤を活用する際は無香もしくは微香に留め、直接舐められない場所に設置してください。同じ理由から、アロマも避けるべきです。

さらにアロマの場合は、精油が猫の肝臓にダメージを与える恐れがあるので危険です。香りの強さや犬用を問わず、猫がいるご家庭ではアロマを使わないようにしてください。

制汗剤やミストを吹きかける

猫が臭うからといって、制汗剤やボディミストを吹きかけるのは絶対にやめてください。理由はアロマと同様です。

そもそも制汗剤やボディミストは人間が使用することを前提に作られています。猫は対象ではないので代用しないでください。

どうしても体臭が気になるようであれば、猫用の洗い流さないトリートメントをブラシに吹きかけてとかすようにしてみてください。

躍起になってお風呂に入れる

猫を躍起になってお風呂に入れたり、過剰なブラッシングをすることも控えましょう。ストレスから体調を崩す恐れがあります。

逆に猫から強烈な体臭がする場合は、既に何らかの不調を抱えていると思ってください。一度診察を受け、原因に見合った対処をしていきましょう。

まとめ

今回は、猫が暮らす部屋の『消臭方法』について解説いたしました。

猫そのものに体臭はほぼないとはいえ、ある一定の生活臭のようなものは発生します。

特にトイレの臭いは強烈です。猫自身も警戒するほどニオイが残りやすいので、できるだけ綺麗な状態にしてあげたいものです。

猫がいる以上、ある程度の猫臭は避けられません。いかに軽くするか、余計なニオイを作らないかがポイントです。

今現在お部屋のニオイに悩んでいる方は、実践できそうなところから少しずつ手を加えてみてください。

最後にこまめに換気をしたり、部屋を閉め切らないことも消臭につながります。脱走に注意しながら実践してみてください。