TNTスポーツが、イングランド代表の「W杯選外イレブン」を発表した

スポーツメディア「TNTスポーツ」は、ワールドカップ（W杯）のメンバーから落選した選手たちで構成されたイングランド代表の「選外イレブン」を発表した。

本大会の登録メンバーから漏れたとは思えないほどの実力者が並ぶ豪華な顔ぶれに、ファンからは「めちゃくちゃ強そう」と大きな反響を呼んでいる。

今回発表された布陣には、前線にパルマー（チェルシー）やフォーデン（マンチェスター・シティ）、ボランチにはウォートン（クリスタル・パレス）、最終ラインにはアレクンダー＝アーノルド（リヴァプール）やマグワイア（マンチェスター・ユナイテッド）、守護神にはポープ（ニューカッスル）といったプレミアリーグの第一線で活躍するトッププレイヤーたちが名を連ねた。選手層が厚いイングランドならではの、非常に強力な11人となっている。

本大会に臨む本隊に勝るとも劣らない衝撃のラインナップに対し、SNS上では「イタリアより強そう」「めちゃくちゃ強そう」「もうイングランドだけもう1チーム出してほしい」「こっちの方が強そうなのは気のせいか」「組み合わせ次第ではW杯ベスト4に勝ち上がっても全然おかしくない面子」とコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）