新規金型5種、9月出荷のソフビフィギュア！ サイクロンジョー「KUFC 悪魔将軍 復活祭 受注アソート」

記事ポイント 累計発行部数8,500万部の漫画『キン肉マン』をテーマにしたソフビフィギュアシリーズ『KUFC』より、”悪魔将軍 復活祭 受注アソート”が2026年5月22日（金）20:00より予約受付を開始新規金型5種を含む全8アイテムを展開、価格帯は13,990円（税込）から42,900円（税込）まで2体・3体・5体購入で限定特典フィギュアがもらえる豪華購入キャンペーンをサイクロンジョー本店・BASE店限定で実施 累計発行部数8,500万部の漫画『キン肉マン』をテーマにしたソフビフィギュアシリーズ『KUFC』より、”悪魔将軍 復活祭 受注アソート”が2026年5月22日（金）20:00より予約受付を開始新規金型5種を含む全8アイテムを展開、価格帯は13,990円（税込）から42,900円（税込）まで2体・3体・5体購入で限定特典フィギュアがもらえる豪華購入キャンペーンをサイクロンジョー本店・BASE店限定で実施

コミックス累計発行部数8,500万部を誇る国民的人気漫画『キン肉マン』をテーマにしたソフビフィギュアシリーズ『KUFC』（キン肉マンアルティメットファイター コレクション）より、作中屈指の人気超人”悪魔将軍”にフォーカスした”悪魔将軍 復活祭 受注アソート”が予約受付を開始します。

サイクロンジョーが手がけるシリーズで、”悪魔将軍”のヒストリーを辿る新規金型の新製品5種と、グラデーション彩色のハイグレードバージョン、メッキ仕様のプレミアムグレード2種が揃います。

サイクロンジョー「KUFC 悪魔将軍 復活祭 受注アソート」





予約開始：2026年5月22日（金）20:00〜発売：2026年9月25日より順次出荷予定サイズ：全高約160mm素材：ソフビ製（PVC）、彩色済み完成品対象年齢：15歳以上予約先：サイクロンジョー本店・BASE店

“悪魔将軍 復活祭”は、作中で完璧超人始祖編での復活になぞらえ、”悪魔将軍”のルーツを辿るヒストリーとして名場面を切り取ったラインナップです。

完璧超人始祖編の激闘シーンから、1話限りの幻の初期登場バージョン、そして黄金のマスクと銀のマスクが融合した”完璧のマスク”まで、7種の”悪魔将軍”が”復活祭”として揃います。

全高約160mmのソフビ製（PVC）彩色済み完成品で、ウィンドウサック箱入りまたはデザインヘッダー付き袋入り仕様で展開します。

製造上、彩色などに個体差が生じる場合があります。





既存の”悪魔将軍 1.0″の造形とは異なる新規金型を採用した新製品がメインラインを構成し、KUFCシリーズ最初に発売された超人”キン肉マンソルジャー”のハイグレードバージョンも”復活祭”に合わせて同時リリースされます。

新規金型による新製品5種

今回の”悪魔将軍 復活祭”のメインラインとして、既存モデルとは別の新規金型を採用した5種の新製品が揃います。

完璧超人始祖編での最終決戦の傷跡を刻んだダメージヘッド、幻の初登場バージョン、そして伝説の金銀合体マスクなど、”悪魔将軍”の歴史を網羅するラインナップです。

KUFC 47 悪魔将軍 原作 完璧超人始祖編 ダメージヘッド





JANコード：4573521316470価格：13,990円（税込）発売：2026年9月25日より順次出荷予定





完璧超人始祖編でストロング・ザ・武道とエアーズロックで繰り広げられた最終決戦の激闘を再現したアイテムです。

戦いの傷跡を刻んだダメージヘッドの造形が採用されており、名勝負の緊張感をそのまま立体化しています。

KUFC 47 悪魔将軍 原作 完璧超人始祖編 ダメージヘッド 硬度10# ロンズデーライト





JANコード：4573521316913価格：16,990円（税込）発売：2026年9月25日より順次出荷予定





同じダメージヘッド造形に”硬度10# ロンズデーライト”の名を冠した特別カラーリングを施した上位バージョンです。

作中で描かれたダイヤモンドパワーをカラーリングで表現し、標準版より3,000円高い16,990円（税込）の価格設定となっています。

KUFC 48 バイキングマン 原作





JANコード：4573521316487価格：13,990円（税込）発売：2026年9月25日より順次出荷予定





読者の応募超人「バイキングマン」をデザインの原型とした、『週刊少年ジャンプ』1983年9号掲載の悪魔将軍初登場バージョンを製品化したアイテムです。

翌週からゆでたまご先生によって現行デザインへと変更されたため、この姿は1話限りの幻のバージョンとして知られています。

KUFC 49 悪魔将軍 原作 完璧のマスク Ver.





JANコード：4573521316494価格：13,990円（税込）発売：2026年9月25日より順次出荷予定





黄金のマスク編の最終話”死闘のかなた！”をテーマにした製品で、ファンの間で”金銀マスク”とも呼ばれる”完璧のマスク”を装着した悪魔将軍の姿を立体化しています。

戦闘の象徴である黄金のマスク（ゴールドマン）と平和のマスクである銀のマスク（シルバーマン）が融合した金銀合体マスクを再現しており、傷ついた超人たちを復活させた感動のシーンを象徴するアイテムです。

KUFC 47 悪魔将軍 1.5 原作





JANコード：4573521316524価格：13,990円（税込）発売：2026年9月25日より順次出荷予定





キン肉マンジャンプコミックス46巻表紙の作画を参考に、ゆでたまご中井先生作画の完璧超人始祖編における悪魔将軍の頭部へ近づけた造形にブラッシュアップした製品です。

46巻73話「故郷・聖なる完璧の山(モン=サン=パルフェ)へ！」で超人墓場【聖なる完璧の山(モン=サン=パルフェ)】に進攻する悪魔将軍の姿が製品化されています。

キン肉マンソルジャー ハイグレード

“復活祭”を記念して、KUFCシリーズで最初に発売された超人”キン肉マンソルジャー”が、グラデーション彩色にこだわったハイグレードバージョンとして新製品化されます。

KUFC 02 キン肉マンソルジャー 原作 ハイグレード 戦士の帰還 Ver.





JANコード：4573521316807価格：16,990円（税込）発売：2026年9月25日より順次出荷予定





KUFCシリーズ第2弾として最初期に登場したキン肉マンソルジャーに、グラデーション彩色を丁寧に入れたハイグレード仕様で新製品化したアイテムです。

彩色の細部まで仕上げた”戦士の帰還 Ver.”は16,990円（税込）で、既存の標準版とは一線を画す彩色クオリティが特徴です。

プレミアムグレード（メッキ仕様）

美しいメッキ塗装を施した”KUFCプレミアムグレード”シリーズとして、クロームメッキとダイヤモンドメッキの2種が”悪魔将軍 復活祭”ラインナップに加わります。

各42,900円（税込）で、コレクターズアイテムとしての存在感を持つ仕上がりです。

KUFC 03 悪魔将軍 原作 クロームメッキ プレミアムグレード





JANコード：4573521315886価格：42,900円（税込）

鏡面のような輝きを持つクロームメッキ仕様で全高約160mmのボディ全体を覆った悪魔将軍のプレミアムグレードです。

ソフビ製の造形にメッキ加工が施され、通常の彩色版とは異なる質感で飾り映えします。

KUFC 03 悪魔将軍 原作 ダイヤモンド メッキ プレミアムグレード





JANコード：4573521315879価格：42,900円（税込）

作中で”超人界では不可能といわれていた硬度10のダイヤモンド・パワー”として描かれた悪魔将軍のイメージを、ダイヤモンドメッキ仕様で表現したプレミアムグレードです。

煌めくメッキがボディ全体を包み、クロームメッキ版とは異なる輝きを放ちます。

豪華購入キャンペーン





“悪魔将軍 復活祭”の開催を記念した豪華購入キャンペーンが、サイクロンジョー本店・BASE店限定で実施されます。

KUFCシリーズ彩色版（キンコレを除く）が対象で、プレミアムグレード商品は1体購入で2体分としてカウントされます。

2体購入（2 BUY 1 GET FREE）：キンコレ 25 ザ・マン 原作 金 シルバーアイをプレゼント3体購入（3 BUY 2 GET FREE）：キンコレ 50 スニゲーター 原作 黄金のマスク編 金 ゴールドアイ＋キンコレ 25 ザ・マン 原作 金 シルバーアイをプレゼント5体購入（5 BUY 3 GET FREE）：KUFC 49 悪魔将軍 原作 完璧のマスク 死闘のかなた…！ Ver.＋キンコレ 50 スニゲーター 原作 黄金のマスク編 金 ゴールドアイ＋キンコレ 25 ザ・マン 原作 金 シルバーアイの3点をプレゼント





キンコレ 50 スニゲーター 原作 黄金のマスク編 金 ゴールドアイ





KUFC 49 悪魔将軍 原作 完璧のマスク 死闘のかなた…！ Ver.





特典は在庫がなくなり次第終了となる場合があります。

2体・3体購入特典は2026年9月25日（金）より、3体購入に含まれるキンコレ 50 スニゲーター 原作 黄金のマスク編 金 ゴールドアイは2026年10月30日（金）より分納手配の予定です。

新規金型5種を軸に、グラデーション彩色のハイグレード版とメッキ仕様のプレミアムグレード2種を含む全8アイテムが揃う”悪魔将軍 復活祭 受注アソート”は、コミックス累計発行部数8,500万部の歴史を持つ『キン肉マン』の名場面を15歳以上のコレクターに向けて立体化したシリーズです。

2026年9月25日より順次出荷予定で、予約はサイクロンジョー本店・BASE店にて受け付けています。

サイクロンジョー「KUFC 悪魔将軍 復活祭 受注アソート」の紹介でした。

よくある質問

Q. 今回の新製品は既存の悪魔将軍フィギュアとどう違いますか？

A. 既存の”悪魔将軍 1.0″とは異なる新規金型を採用した新製品です。

完璧超人始祖編のマスク作画を再現した頭部造形など、造形が見直されています。

Q. 購入特典は通常の購入でも対象になりますか？

A. キャンペーンはサイクロンジョー本店とBASE店のみで開催されます。

対象はKUFCシリーズ彩色版（キンコレを除く）で、プレミアムグレード商品は1体購入で2体分としてカウントされます。

特典は在庫がなくなり次第、予告なく終了する場合があります。

Q. 支払い方法はどのような形ですか？

A. 前入金制となっており、銀行振込の場合は購入後5日以内の振込が必要です。

クレジットカードの場合は即時決済となります。

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