10回目の秋フェス、千葉海辺！ プルーブライフ「Beachside Art Festival Nuts Party 2026」

記事ポイント 「Beachside Art Festival Nuts Party 2026」が2026年9月27日（日）に千葉ポートパークで開催されます2015年スタートから数えて記念すべき10回目のフェスで、過去には約3,500人が来場しています音楽ライブ・アート・フードキッチンカー・マルシェが一体となったビーチサイドフェスです 「Beachside Art Festival Nuts Party 2026」が2026年9月27日（日）に千葉ポートパークで開催されます2015年スタートから数えて記念すべき10回目のフェスで、過去には約3,500人が来場しています音楽ライブ・アート・フードキッチンカー・マルシェが一体となったビーチサイドフェスです

プルーブライフが主催するビーチサイドフェスティバルが、2026年9月27日（日）に千葉ポートパーク（千葉県千葉市）で開催されます。

音楽・アート・フード・カルチャーが交差し、”人とカルチャーが自然につながる場”をテーマに毎年多彩なコンテンツが展開されてきたイベントで、2015年の初回から積み重ねて今回が10回目の節目を迎えます。

プルーブライフ「Beachside Art Festival Nuts Party 2026」





開催日：2026年9月27日（日）10:30〜19:00会場：千葉ポートパーク（千葉県千葉市中央区中央港1丁目10）電話：043-244-5111チケット：大人券 前売\2,000 / 当日\2,500（税込）、小人券（小・中学生）\500・ナッツくじ付き（税込）、SPECIAL THANKS \5,000（税込）主催：合同会社プルーブライフ／運営：Nuts Party 実行委員会

「Beachside Art Festival Nuts Party 2026」は、千葉ポートパークの海辺という開放的なロケーションを舞台に、音楽ライブ・アートコンテンツ・フードキッチンカー・マルシェ・子ども向けワークショップなど多彩なプログラムで構成されるフェスティバルです。

グラフィックアートの展示や参加型の体験コンテンツも組み合わさることで、音楽ファンだけでなく家族連れやカップル、幅広い層が一日をかけて楽しめる場として定着しています。

過去の開催では回ごとに約3,500人が来場しており、地域の事業者やアーティストとともにイベントが形成されてきた実績があります。

出演アーティストや出店情報などの詳細は、公式SNS・公式サイトにて順次発表される予定です。

10回目の節目を迎えるナッツパーティ

千葉ポートパークの芝生広場や海辺のエリアに多数のブースとステージが広がる光景は、2015年の初回から毎回繰り返されてきています。

音楽だけでなくフードキッチンカーやマルシェ、グラフィックアートの展示、子ども向けワークショップを組み合わせた複合型フェスの形が10回の開催を経て完成されています。

前売\2,000（大人）・\500（小・中学生）というチケット価格設定により、ファミリー層を含む幅広い来場者層が訪れてきた背景があります。

音楽ライブ





これまでのステージには「スチャダラパー」「bird」「韻シスト」「NakamuraEmi」「Michael Kaneko」など、ジャンルを越えて支持を集める実力派アーティストが出演してきています。

千葉の海辺のロケーションと一体化したライブパフォーマンスが来場者を引きつける中心コンテンツとなっており、毎年多くの人が集まっています。

2026年開催の出演アーティストは公式サイトおよび公式SNSで順次発表されます。

フードエリア





フードエリアは、登録台数3,900台を超えるキッチンカープラットフォーム「KITCHENCAR’S JAPAN」のプロデュースで運営されます。

個性豊かなキッチンカーが複数台並び、グルメ・ドリンク・アルコールドリンクまで幅広いラインナップが揃います。

海風を感じながら食事を楽しめる屋外環境の中、音楽ライブやアート鑑賞と組み合わせて一日を過ごせる構成になっています。

10回目という節目の年に千葉の海辺で開催される「Beachside Art Festival Nuts Party 2026」は、大人前売\2,000・小中学生\500（ナッツくじ付き）というアクセスしやすい価格設定で、音楽・アート・フードの三つが交差する一日を提供します。

出演アーティストや出店キッチンカーの情報は公式サイトと公式SNSで発表される予定です。

プルーブライフ「Beachside Art Festival Nuts Party 2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. チケットはどこで購入できますか？

A. チケットの購入方法は公式サイト（nuts-party.jp）に掲載されます。

大人券は前売\2,000（当日\2,500）、小人券（小・中学生）は\500（ナッツくじ付き）、SPECIAL THANKS券は\5,000（いずれも税込）の3種類が用意されています。

Q. 子ども向けのコンテンツはありますか？

A. 子ども向けワークショップが設けられており、小・中学生向けの小人券（\500・ナッツくじ付き・税込）も用意されています。

詳細プログラムは公式サイトおよび公式SNSで発表されます。

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