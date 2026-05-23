保育士常駐、生後6か月〜12歳対応！ フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズ「Mom's Retreat（ママズ・リトリート）」

記事ポイント 石垣島のフサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズが、保育士常駐の託児付きスパプラン「Mom’s Retreat」を2026年6月1日よりレギュラープランとして提供開始スパは「World Luxury Spa Awards」2年連続受賞のFUSAKI SPA、フェイシャル＆ボディ90分トリートメントを提供料金は29,000円（スパ＋託児1名あたり）、対象は生後6か月〜12歳のお子様 石垣島のフサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズが、保育士常駐の託児付きスパプラン「Mom’s Retreat」を2026年6月1日よりレギュラープランとして提供開始スパは「World Luxury Spa Awards」2年連続受賞のFUSAKI SPA、フェイシャル＆ボディ90分トリートメントを提供料金は29,000円（スパ＋託児1名あたり）、対象は生後6か月〜12歳のお子様

石垣島に広がる約86,000平方メートルのリゾート、フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズが、子育て中のママを対象とした託児付きスパプランをレギュラー化します。

2026年2月に期間限定で提供したところ利用件数が増加したことを受け、同年6月1日（月）よりレギュラープランとして通年展開されます。

フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズ「Mom’s Retreat（ママズ・リトリート）」





プラン名：Mom’s Retreat（ママズ・リトリート）〜保育士が見守る託児付きスパプラン〜販売開始日：2026年6月1日（月）※7月〜9月は対象外料金：29,000円／スパ＋託児（お子様1名あたり）※お子様が2名以上の場合は追加料金ありスパ内容：Fusaki Ritual Treatment（フェイシャル＆ボディ）90分 ※ボディのみへの変更可託児内容：ベビー＆キッズルーム「AYAPANI」120分（対象：生後6か月〜12歳）時間：11:00〜17:30（最終入店15:30 ／ AYAPANI お子様お迎え最終時間17:30）予約：FUSAKI SPA 直通TEL 0980-88-7098 または spa_fusaki-resort@iconia.co.jp

「Mom’s Retreat」は、スパの予約と託児の予約が一度に完了するプランです。

通常の託児サービスが未就学児対象であるのに対し、このプランでは生後6か月から12歳までのお子様を受け入れており、乳幼児から小学生を持つ幅広いファミリー層が利用できます。

スパ施術の90分と託児の120分はセットになっており、施術後にゆとりを持ってお子様を迎えに行ける設計になっています。

FUSAKI SPA - 2年連続受賞のスパが提供する90分トリートメント





石畳のアプローチに熱帯植物が並び、赤い琉球瓦屋根が目を引くFUSAKI SPAは、「World Luxury Spa Awards」を2年連続で受賞したスパ施設です。

施術室の大窓からは南国の庭園が見渡せる空間で、フェイシャルとボディを組み合わせた「Fusaki Ritual Treatment」90分のトリートメントが提供されます。





金色のトロフィー像が刻まれた「World Luxury Spa Awards 2025 Winner」のバッジが示すとおり、FUSAKI SPAは国際的なスパ品質評価で2年連続の受賞歴を持ちます。

フェイシャルのみでなくボディのみへの変更も可能で、その日の体調や目的に合わせた施術内容を選べます。

ベビー＆キッズルーム「AYAPANI」- 保育士常駐の託児施設





カラフルなマットと玩具棚が並ぶ「AYAPANI」は、保育士が常駐する施設内の託児スペースです。

スタッフが子どもに寄り添って遊ぶこの空間で、お子様を120分間お預かりします。

スパ施術の時間中にお子様の様子をプロに任せられるため、大人は施術に集中できる環境が整っています。

「World Luxury Hotel Awards」2年連続受賞のリゾート環境





淡いピンク基調の壁紙に大窓が映えるファミリールームには、ベビーベッド・ソファ・木製おもちゃが配置されています。

フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズは「World Luxury Hotel Awards」を2年連続で受賞しているほか、ミキハウス子育て総研「ウェルカムベビーのお宿」にも認定されており、小さなお子様連れでも利用できる設備が整備されています。





黄色い花のアーチと南国の木々に囲まれたヴィラ棟が、緑の小道沿いに並ぶ敷地は約86,000平方メートルに広がります。

石垣市街地から5kmほど離れた場所に位置し、約1kmにわたるエメラルドグリーンのフサキビーチ、石垣最大級のプール、7つの料飲施設など、外出せずに一日中過ごせる施設が敷地内に集まっています。

プラン利用の流れと施設概要





石垣島の海岸線に沿って広がるフサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズは、1982年7月に開業したリゾートホテルです。

3階建てのホテル棟と琉球赤瓦屋根のヴィラを含む19タイプ398室を備え、石垣空港から車で約35分、石垣港離島ターミナルからは約15分でアクセスできます。

「Mom’s Retreat」の予約はFUSAKI SPA直通電話（0980-88-7098）または専用メールアドレスにて受け付けています。

「Mom’s Retreat」は、生後6か月から12歳までのお子様を預けてスパを利用できる点が特徴です。

通常の託児サービスでは対象外となる小学生も受け入れており、子どもの成長に合わせて利用できます。

料金は29,000円（スパ＋託児1名あたり）で、6月・10月〜翌6月の期間に予約が可能です。

フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズ「Mom’s Retreat（ママズ・リトリート）」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「Mom’s Retreat」はどの季節に利用できますか？

A. 販売開始は2026年6月1日（月）で、7月〜9月は対象外となっています。

10月以降は通年で提供されます。

Q. お子様が2名以上いる場合の料金はどうなりますか？

Q. スパの施術内容は変更できますか？

A. 標準はフェイシャル＆ボディの組み合わせ90分ですが、ボディのみへの変更が可能です。

フェイシャルのみへの変更については、予約時にFUSAKI SPAに確認すると案内されます。

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