２２日、決勝前に記念撮影する中国の先発メンバー。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）

【新華社ジッダ5月23日】アジアサッカー連盟（AFC）が主催するU-17（17歳以下）アジア・カップは22日、サウジアラビアのジッダで決勝が行われた。中国は日本に2-3で敗れ、準優勝だった。

２２日、表彰式に臨む日本代表。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）

２２日、決勝前に円陣を組む中国代表。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）

２２日、決勝で得点を喜ぶ日本の斎藤翔。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）

２２日、表彰式を終え、記念撮影する中国代表。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）

２２日、決勝に臨む中国の鄺兆鐳（こう・ちょうらい、左）と日本の竹内悠三。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）

２２日、ＰＫを蹴る中国の趙松源（ちょう・しょうげん、手前）。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）

２２日、決勝に臨む中国のＧＫ秦子牛（しん・しぎゅう）。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）

２２日、表彰式に臨む中国代表。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）

２２日、決勝で得点を喜ぶ中国の趙松源（ちょう・しょうげん）。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）

２２日、決勝で得点を喜ぶ中国の趙松源（ちょう・しょうげん、左）と万項（ばん・こう）。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）