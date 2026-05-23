King ＆ Prince、2人の絆が試される？『King ＆ Princeがまちあわせ in LA』予告＆キービジュアル公開

King ＆ Prince、2人の絆が試される？『King ＆ Princeがまちあわせ in LA』予告＆キービジュアル公開