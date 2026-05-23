King ＆ Prince、2人の絆が試される？『King ＆ Princeがまちあわせ in LA』予告＆キービジュアル公開
King ＆ Prince（永瀬廉、高橋海人※高＝はしごだか）がきょう23日、デビュー8周年記念日を迎え、6月17日午後4時から世界同時配信される動画配信サービスDisney+（ディズニープラス）の新番組『King ＆ Princeがまちあわせ in LA』（全9話）の本予告＆メインキービジュアル解禁された。
【全身ショット】スタイリッシュにポーズを決めるKing & Prince
初のトラベルバラエティーとなる同番組が、6月よりディズニープラスで独占配信されることが決定。King & Princeが、アメリカ・ロサンゼルスを舞台に、2人の絆を試す“まちあわせミッション”に挑戦。台本＆演出一切なしの等身大の素顔とリアクションで、ここでしか見られないKing & Princeの姿が満載のファン待望の新番組がいよいよ幕を開ける。
2人へお祝いの声がたくさん寄せられる大切な日であるきょう、King ＆ Princeからファンへ贈るプレゼントのひとつとして、離れていても大切に想い合う“世界でたったひとりの相方”とまちあわせするためにLAの街を駆けまわる2人の姿を映した本予告と、ニコイチ旅のワンシーンを切り取った爽やかで開放的なLA感溢れるメインビジュアルが解禁された。
大ヒット曲「シンデレラガール」で華々しくデビューしてから8年、楽しい時も苦しい時もいつも隣にいた永瀬と高橋。解禁された映像は、そんな2人が、LA名物の2階建て観光バス ホップ・オン・ホップ・オフに乗って心地よい風に吹かれたり、オシャレなカフェで大きなバーガーサンドを口いっぱいに頬張ったりと、笑顔あふれるニコイチ旅を過ごす様子から始まる。
しかし、2人の絆を確かめる＜まちあわせミッション＞に挑むため、2人は離れ離れに…。楽しいニコイチ旅のはずが慣れない海外の広い街で、ひとりでまちあわせ場所を目指さなければならなくなり、一気に不安げな表情を浮かべる永瀬と高橋。相手がどこにいるかまったくわからない中で1秒でも早くまちあわせするには、互いの性格や好きなものを考えたり、相手がどんな行動をするか予想したりしなければならず、まさに“2人の絆”がミッション成功のカギを握っている。
映像には、次第に難易度が上がるミッションの中で、「海人がいればね。海人とやりたいな、これ」、「ここを絵に描いて、廉に伝える？」などと離れていても互いの名前を呼び合い、“なにもの”にも代えがたい“世界でたったひとりの相方”を探す姿が映し出されているが、果たして2人は「まちあわせ」できるのか。
台本＆演出一切なしでサンタモニカ・ピアやハリウッドなど人気スポットを巡る旅の中で、2人だからこその飾らない会話、ふとした瞬間の素顔、そして離れて行動するからこそ溢れ出す互いへの想いなど、ここでしか見られない“超リアルな”King & Princeの姿が明らかになる、ファン必見のゆるエモ旅になっている。
そんな本作を企画・製作したのは、約3年にわたりレギュラー番組『キントレ』を手掛けてきたスタッフ陣だ。King & Princeと長年共にしてきたチームだからこそ引き出せる、プライベート感満載のありのままの素顔が詰め込まれている。さらに番組内では、昨年King & Princeがアイデア出しから参加し自ら日本語訳詞を手がけるなど愛情を込めて制作し、ミュージックビデオではミッキー＆フレンズとの貴重な共演が実現したことでも大きな話題となった「What We Got 〜奇跡はきみと〜」のほか、King & Princeがこれまで贈りだしてきた楽曲の数々が“ピース”な双子旅を彩っている。
【全身ショット】スタイリッシュにポーズを決めるKing & Prince
初のトラベルバラエティーとなる同番組が、6月よりディズニープラスで独占配信されることが決定。King & Princeが、アメリカ・ロサンゼルスを舞台に、2人の絆を試す“まちあわせミッション”に挑戦。台本＆演出一切なしの等身大の素顔とリアクションで、ここでしか見られないKing & Princeの姿が満載のファン待望の新番組がいよいよ幕を開ける。
大ヒット曲「シンデレラガール」で華々しくデビューしてから8年、楽しい時も苦しい時もいつも隣にいた永瀬と高橋。解禁された映像は、そんな2人が、LA名物の2階建て観光バス ホップ・オン・ホップ・オフに乗って心地よい風に吹かれたり、オシャレなカフェで大きなバーガーサンドを口いっぱいに頬張ったりと、笑顔あふれるニコイチ旅を過ごす様子から始まる。
しかし、2人の絆を確かめる＜まちあわせミッション＞に挑むため、2人は離れ離れに…。楽しいニコイチ旅のはずが慣れない海外の広い街で、ひとりでまちあわせ場所を目指さなければならなくなり、一気に不安げな表情を浮かべる永瀬と高橋。相手がどこにいるかまったくわからない中で1秒でも早くまちあわせするには、互いの性格や好きなものを考えたり、相手がどんな行動をするか予想したりしなければならず、まさに“2人の絆”がミッション成功のカギを握っている。
映像には、次第に難易度が上がるミッションの中で、「海人がいればね。海人とやりたいな、これ」、「ここを絵に描いて、廉に伝える？」などと離れていても互いの名前を呼び合い、“なにもの”にも代えがたい“世界でたったひとりの相方”を探す姿が映し出されているが、果たして2人は「まちあわせ」できるのか。
台本＆演出一切なしでサンタモニカ・ピアやハリウッドなど人気スポットを巡る旅の中で、2人だからこその飾らない会話、ふとした瞬間の素顔、そして離れて行動するからこそ溢れ出す互いへの想いなど、ここでしか見られない“超リアルな”King & Princeの姿が明らかになる、ファン必見のゆるエモ旅になっている。
そんな本作を企画・製作したのは、約3年にわたりレギュラー番組『キントレ』を手掛けてきたスタッフ陣だ。King & Princeと長年共にしてきたチームだからこそ引き出せる、プライベート感満載のありのままの素顔が詰め込まれている。さらに番組内では、昨年King & Princeがアイデア出しから参加し自ら日本語訳詞を手がけるなど愛情を込めて制作し、ミュージックビデオではミッキー＆フレンズとの貴重な共演が実現したことでも大きな話題となった「What We Got 〜奇跡はきみと〜」のほか、King & Princeがこれまで贈りだしてきた楽曲の数々が“ピース”な双子旅を彩っている。