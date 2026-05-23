双子の出産と育児を公表している歌手・タレントの中川翔子さんが自身のインスタグラムで、自著のお渡し会を明日に控えた思いを投稿しました。



【写真を見る】【 中川翔子 】双子子育て本「いよいよ明日」お渡し会「これからママになる人におすすめ」「わたしの新しいライフワーク」温かい思い込める



翔子さんは、去年の9月に出産した双子について、妊娠中から数多くの絵日記を残していて、それらと書き下ろしを合わせた書籍を出版。「単行本おわたし会 トークショー！」と、翌日の催しを楽しみにしている心中を明かしました。









「ママやパパや子供たち 未来のママたち たくさんご応募ありがとうございました！」と感謝を綴った翔子さんは「双子が産まれてから初めての気持ちを忘れたくなくて」「ひたすら夢中に子育てしながら描いた絵日記」と振り返り、「まんがだからパラパラよめるよ」「これからママになる人におすすめ」とプッシュしています。







翔子さんはサインを書き込んだ書籍を会場に並べて積み上げてスタンバイ中の様子。「わたしの新しいライフワーク」と語っていて、今後も双子の成長を描き記録し続けていくものと期待されます。

【担当：芸能情報ステーション】