【CAA】ディーン・フジオカ、大人な色気放出 オールブラックコーデで登場
俳優のディーン・フジオカが23日、都内で行われたアニメの祭典『クランチロール・アニメアワード2026』に登場。オレンジカーペットを歩いた。
【全身ショット】黒コーデで統一したスーツ姿のディーン・フジオカ
ディーンは、インナー、ジャケット、シューズまで黒で統一したコーディネートで登場。シンプルながらも上品な雰囲気をかもし出しつつ、インナーにはラメがちりばめられ、華やかさを加えた。ゆったりとしたシルエットのスーツをさらりと着こなし、柔らかな笑顔が大人の色気を際立たせた。
ディーンは、授賞式でのミュージックパフォーマンスを予定している。
本アワードは、200以上の国と地域でアニメやマンガを提供しているアメリカに拠点を置くクランチロール（Crunchyroll, LLC）が開催。全世界のアニメファンの投票によりアニメ作品、キャラクターやクリエイターの功績を称え選出される。
【全身ショット】黒コーデで統一したスーツ姿のディーン・フジオカ
ディーンは、インナー、ジャケット、シューズまで黒で統一したコーディネートで登場。シンプルながらも上品な雰囲気をかもし出しつつ、インナーにはラメがちりばめられ、華やかさを加えた。ゆったりとしたシルエットのスーツをさらりと着こなし、柔らかな笑顔が大人の色気を際立たせた。
ディーンは、授賞式でのミュージックパフォーマンスを予定している。
本アワードは、200以上の国と地域でアニメやマンガを提供しているアメリカに拠点を置くクランチロール（Crunchyroll, LLC）が開催。全世界のアニメファンの投票によりアニメ作品、キャラクターやクリエイターの功績を称え選出される。