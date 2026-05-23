◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽最終節 鹿島―ＦＣ東京（２３日、メルスタ）

すでに東地区の１位を確定させている鹿島は、西地区１位との“優勝決定戦”をにらんでＧＫ梶川裕嗣、ＤＦ関川郁万を先発起用した。

Ｗ杯に選出されたＧＫ早川友基（日本代表）、ＤＦキムテヒョン（韓国代表）が５月３０日に第１戦、６月６日第２戦が行われるプレーオフラウンドを欠場することによるもの。加入２年目でチーム最年長の梶川は今大会初先発、関川は３試合目の先発となる。

梶川、関川と主力組との連携を図る目的もあってか、その他のメンバーは今大会で主軸を任されてきた選手たちが先発。ダブルボランチは柴崎岳と三竿健斗の組み合わせとなり、２トップは鈴木優磨とレオセアラが務める。

メンバーは以下の通り。

【先発】▼ＧＫ梶川裕嗣、▼ＤＦ濃野公人、植田直通、関川郁万、安西幸輝、▼ＭＦ三竿健斗、柴崎岳、荒木遼太郎、チャヴリッチ、▼ＦＷ鈴木優磨、レオセアラ

【ベンチ】ＧＫ山田大樹、ＤＦ小川諒也、津久井佳祐、小池龍太、ＭＦ知念慶、樋口雄太、林晴己、松村優太、ＦＷ師岡柊生