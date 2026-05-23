矢吹奈子、美脚際立つデニムミニスカコーデ披露「透明感すごい」「スタイル抜群」と反響
【モデルプレス＝2026/05/23】女優の矢吹奈子が5月22日、自身のInstagramを更新。デニムのミニスカートのコーディネートを公開した。
【写真】24歳元韓国アイドル「透明感すごい」美脚際立つデニムミニスカコーデ
矢吹は「風強かった日」とコメントし、風で乱れた髪を押さえている様子など街中でのショットを公開。袖がシースルーの白いトップスにデニムのタイトミニスカートのカジュアルなコーディネートで、スラリと真っ直ぐな美しい脚が際立つコーディネートを見せている。
この投稿に、ファンからは「カジュアルなミニスカコーデ似合ってる」「脚が長くて綺麗」「困り顔すら可愛い」「透明感すごい」「スタイル抜群」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】24歳元韓国アイドル「透明感すごい」美脚際立つデニムミニスカコーデ
◆矢吹奈子、デニムミニスカ姿公開
矢吹は「風強かった日」とコメントし、風で乱れた髪を押さえている様子など街中でのショットを公開。袖がシースルーの白いトップスにデニムのタイトミニスカートのカジュアルなコーディネートで、スラリと真っ直ぐな美しい脚が際立つコーディネートを見せている。
◆矢吹奈子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「カジュアルなミニスカコーデ似合ってる」「脚が長くて綺麗」「困り顔すら可愛い」「透明感すごい」「スタイル抜群」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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