この先は27日(水)から28日(木)頃は前線の影響で広く雨が降りますが、29日(金)からはいったん広く晴れるでしょう。今年の梅雨入りは平年より遅くなる可能性があります。ただ、6月上旬には台風や熱帯低気圧が北上する恐れもあり、今後の動向に注意が必要です。

5月27日〜28日頃は広く雨

24日(日)は北海道から東北は雨が降るでしょう。関東も雲が広がりやすく、雨の降る所がありそうです。最高気温は平年より低いでしょう。東海から九州は晴れて、最高気温は30℃くらいまで上がる所がありそうです。





25日(月)は北海道から九州は晴れて、気温がグンと上がるでしょう。関東も夏日(最高気温25℃以上)となり、汗ばむ陽気になりそうです。東海から九州は所々で真夏日(最高気温30℃以上)となるでしょう。26日(火)から前線が西から次第に延びるでしょう。27日(水)から28日(木)にかけては前線が本州付近に延びる予想です。26日(火)は九州で、27日(水)から28日(木)は九州から関東で広く雨が降るでしょう。29日(金)は本州付近では日差しが戻りそうです。最高気温は関東から西では30℃くらいまで上がり、厳しい暑さでしょう。

6月2日〜3日頃も広く雨

31日(日)も全国的に晴れて、暑さが続くでしょう。6月1日(月)は近畿で、2日(火)から3日(水)は本州付近で広く雨が降りそうです。



4日(木)は九州から東海で天気が回復し、晴れるでしょう。5日(金)は晴れる所が多くなりそうです。

今年の梅雨入りどうなる?

この先、たびたび雨が降りますが、今年の梅雨入りはどうなるでしょうか?



日本気象協会の予想によりますと、今年の梅雨入りは、四国で「平年並みか遅い」、その他の九州から東北の各地で「平年より遅い」予想です。九州南部や四国は6月上旬、九州北部や中国地方、近畿、東海、関東甲信は6月中旬、北陸と東北南部、東北北部は6月下旬となるでしょう。四国で「平年並みか遅い」、その他の九州から東北の各地で「平年より遅い」予想です。



いったん太平洋高気圧が強まり、前線が本州付近に停滞しやすくなりますが、5月末から太平洋高気圧が弱まり、前線が日本の南に大きく南下するため、平年より遅い予想となっています。

熱帯擾乱の動向に注意

ただ、気になるのが熱帯擾乱(熱帯地方に生じる大気の乱れのこと。中心に一定の組織化がなく、風の回転もまだ弱い状態)の動向です。日本のはるか南には低圧部があります。



上の図は日本の予測モデルの1例です。6月初めには、ぐるぐると渦を巻く発達した熱帯低気圧や台風が沖縄付近に進む予想です。また、西日本や東日本には前線や湿った空気に伴う雨雲がかかる見通しです。



これは、あくまで予測モデルの1例で、この熱帯擾乱の動きや発達具合、前線の位置の予測には幅があり、不確実性が大きくなっていますが、台風や熱帯低気圧の動向によっては梅雨入りが早まる可能性もあります。今後の動向に注意が必要です。



いずれにせよ、梅雨入りや台風シーズンが近づき、大雨のリスクが高くなる時期です。大雨の季節に備えて、側溝の掃除や避難用品の確認をしておきましょう。