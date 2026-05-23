サッカーの元ドイツ代表で、J1ヴィッセル神戸でもプレーしたグールニク・ザブジェ（ポーランド）のFWルーカス・ポドルスキ（40）が22日、現役引退を表明したと複数の海外メディアが報じた。

代表通算では130試合に出場して49得点を記録。地元開催だった2006年W杯で3得点を挙げて3位に貢献し、メッシ（アルゼンチン）やC・ロナウド（ポルトガル）らを抑えて最優秀若手選手に選ばれた。3大会連続のW杯出場となった14年ブラジル大会では2試合の出場にとどまったものの、優勝メンバーの一員となった。

クラブではケルン（ドイツ）やバイエルン・ミュンヘン（同）、アーセナル（イングランド）などでも活躍。ポーランド生まれで昨年12月に現在所属する同国1部グールニク・ザブジェの株式を取得して2番目の保有割合を占める株主となった。

近く全株式を取得してオーナーになる見通しで、昨年には「ピッチ外での仕事も非常に楽しんでいる。もう40歳なので優先順位が変わった。クラブは私に多くの異なる分野を体験させてくれた」と語っていたという。